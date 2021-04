Nuova Dacia Spring: audacia esclusiva

Da quando è entrata a far parte del Gruppo Renault e dal lancio del suo primo veicolo, Dacia ha rivoluzionato il mondo automobilistico concentrandosi sull’essenziale e sulle reali esigenze dei clienti. In circa 16 anni sono stati venduti più di 7 milioni di veicoli. Un risultato molto importante dato che il successo di Dacia deriva quasi esclusivamente dalle vendite a privati.

Oggi, in un contesto di mercato relativo ai veicoli 100% elettrici in controtendenza (+204%) rispetto al mercato totale in calo (-28%) Dacia apre un nuovo capitolo della sua storia presentando Nuova Dacia Spring, primo modello della Marca 100% elettrico. Nuova Dacia Spring, Crossover cittadino 100% elettrico, rimane fedele alla formula magica Dacia, offrendo una sintesi perfetta tra equipaggiamenti in linea con le esigenze dei clienti, un rapporto qualità prezzo imbattibile ed un design moderno e fresco. Il gruppo Renault, pioniere e Leader nel mercato dei veicoli elettrici, può vantare oltre 10 anni di esperienza nella fabbricazione e nella vendita di questa tecnologia. Il Know-how tecnologico e umano unico sul mercato consente al gruppo, grazie a nuova Dacia Spring, di infrangere i più comuni freni all’acquisto di un’auto elettrica. Prezzo, Autonomia e Tempi di ricarica non saranno più un ostacolo per chi vuole acquistare un’veicolo elettrico.

Alla motorizzazione 100% elettrica da 33 kW (equivalente a 44 cavalli) è associata una batteria da 27,4 kWh.

Con un’autonomia dichiarata di 305 km e considerando che il percorso quotidiano medio in Europa di una City Car è di 31 Km, Nuova Dacia Spring ha bisogno di una sola ricarica a settimana. Importante anche la versatilità di ricarica, si può ricaricare alle prese domestiche da 2,3Kw, su wallbox da 3,7Kw, su colonnina o wallbox da 7,4Kw fino alle colonnine in corrente continua da 30kw, dove si ricarica l’80% della batteria in meno di un’ora.

La sua linea incisiva è dotata di elementi provenienti dal mondo dei SUV: passaruota ampliati, barre da tetto, sottoscocca anteriore rafforzato, ski posteriori e maggiore altezza libera dal suolo (151 mm a vettura vuota).

Con le spalle larghe e il cofano bombato, Spring trasmette una sensazione di robustezza. La sua struttura rassicurante fa presagire una grande abitabilità interna. Eppure, Spring è una vera city car. Le sue dimensioni sono compatte: 3,73 m di lunghezza, 1,77 m di larghezza, con retrovisori aperti e 1,51 m di altezza.

Dotata di grande personalità, Nuova Spring offre al lancio anche una versione che si distingue per le personalizzazioni di colore arancione: i retrovisori, le barre da tetto, gli adesivi delle porte e i bordi delle prese dell’aria sono colorati o rifiniti in arancione. Anche all’interno, le cuciture dei sedili, i bordi delle bocchette dell’aria e lo schermo multimediale sono arancioni mentre il rivestimento dei pannelli delle porte è grigio lucido. L’equipaggiamento di serie, su tutte le versioni commercializzate al lancio, comprende lo sterzo ad assistenza variabile al 100% elettrico, climatizzazione manuale, chiusura centralizzata da remoto, quattro alza cristalli elettrici, accensione automatica delle luci, limitatore di velocità (con comando al volante) ed un display digitale da 3,5” tra i contagiri.

Disponibile a seconda degli allestimenti, il sistema multimediale Media Nav comprende un touchscreen da 7”, navigatore, radio DAB, Smartphone Replication compatibile con Apple Carplay ed Android Auto, Bluetooth e una presa USB.

Per rispondere a tutte le esigenze della nuova mobilità urbana, Nuova Dacia Spring sarà proposta in 3 declinazioni: la versione per Privati e piccole Aziende, che rende la mobilità elettrica accessibile a tutti; la versione Business perfetta per gli operatori del car sharing e, a partire dal 2022, la Cargo, versione commerciale omologata N1, senza sedili posteriori, e con un volume di carico pari a 1.100 litri, ideale per gli artigiani e le consegne dell’ultimo miglio.

Il prezzo a listino parte da 19.900€