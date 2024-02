Nuova Defender 90 SW11 Limited Edition: omaggio al quartiere più glamour di Londra

In onore di uno dei quartieri attualmente più vivaci di Londra, è stata lanciata una nuova Defender 90 a edizione limitata. Disponibile solo in 50 esemplari, la SW11 Limited Edition è riservata esclusivamente al mercato italiano e celebra la zona di Londra che ospita la Battersea Power Station, uno dei punti di riferimento architettonici più iconici della città.

Presentata in anteprima alla Milan Music Week e ora disponibile per essere ordinata, la SW11 Limited Edition è basata sulla Defender 90 X-Dynamic SE e presenta un esclusivo design ispirato all’omonima località.

Oltre alle assertive rifiniture in nero per il corpo vettura e i cerchi, la SW11 presenta degli inserti English Green a contrasto, ispirati ai rigogliosi colori naturali del Battersea Park. Questa speciale colorazione è presente sulla scritta Defender sul cofano così come nei dettagli della griglia e delle prese d’aria laterali, mentre l’esclusivo portellone posteriore è stato rifinito con il badge “SW11 ONE OF FIFTY” e con un discreto accento della Union Flag.

I clienti avranno la possibilità di scegliere se mantenere o eliminare l’iconica ruota di scorta esterna, rendendo in questo modo la Defender 90 ancora più adatta agli ambienti urbani, riducendo la sua lunghezza a 4.323 mm e fornendo, al contempo, una maggiore visuale posteriore. L’interno è caratterizzato da esclusivi dettagli di colore verde, con un badge rifinito al laser su ciascuna estremità inserito nella traversa, visibile ogni volta che le portiere vengono aperte.

La SW11 Limited Edition è alimentata dal raffinato ed efficiente propulsore mild-hybrid D200 diesel del Defender, abbinato al cambio automatico a otto velocità, che assicura una rilassante modalità di guida nei tratti urbani e una grande reattività nei percorsi rurali lontani dalla città.

Progettata per coloro che amano le sue origini britanniche e il suo carattere urbano, la SW11 Limited Edition rende omaggio a una fiorente località londinese, sede della Battersea Power Station, che è stata ristrutturata in stile Art Deco e che è un vero e proprio hub sotto il profilo culturale, stilistico e musicale.

La SW11 Limited Edition è stata presentata per la prima volta alla Music Milan Week, nell’ambito di un immersivo evento Defender, che rappresenta uno dei più grandi appuntamenti musicali in Italia in grado di coinvolgere 30.000 persone in 300 eventi grazie a 100 professionisti tra musicisti e artisti. Per tre giorni, questa Defender experience ha accolto gli ospiti in un’esclusiva Defender House che ha visto la partecipazione di artisti, creativi e appassionati del marchio Defender.

La Defender 90 SW11 Limited Edition è ordinabile da subito al prezzo di partenza di 86.814 euro.