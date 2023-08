NUOVA DS 3 E-Tense: aumentano stile e autonomia

Punto di riferimento nel suo segmento in termini di design, tecnologia ed elettrificazione, DS 3 CROSSBACK diventa NUOVA DS 3, una compatta caratterizzata da un nuovo frontale più dinamico, una gamma colori rinnovata e accattivante, l’arrivo di nuove tecnologie e un nuovo abbinamento motore/batteria elettrica per la sua versione 100% elettrica. Noi l’abbiamo provata nella versione E-Tense in allestimento Performance Line.

Il linguaggio stilistico della gamma di DS Automobiles viene declinato con un evoluzione che riguarda soprattutto la parte anteriore. I nuovi fari fullLED – standard su tutta la gamma – introducono un design più dinamico e danno alla NUOVA DS 3 un aspetto più deciso, con tre moduli funzionali enfatizzati dal cromo satinato. Come optional viene proposta anche la tecnologia DS MATRIX LED VISION, con comando intelligente e abbaglianti principale automatici per il massimo del comfort e della sicurezza. Le nuove luci diurne sono caratterizzate da due linee di LED disposte verticalmente su entrambi i lati della parte anteriore, per un aspetto unico e più ampio, in linea con il più recente linguaggio stilistico di DS Automobiles.

Il posteriore è ora perfezionato: un profilo glossy black mette in risalto i fari e il portellone posteriore. La sigla “DS Automobiles” è realizzata grazie a una tecnologia unica, con le lettere in acciaio inossidabile lucidato divise e incastonate una ad una nell’assetto, come su Nuovo DS 7.

All’interno, i materiali sono scelti con l’obiettivo di offrire finiture caratterizzate dall’innovazione e dalla sostenibilità. La posizione di guida è stata modificata con l’adozione di un nuovo volante, che combina i controlli degli ausili di guida e i pulsanti dell’infotainment, con le levette del cambio per il cambio automatico. Un nuovo schermo centrale ad alta definizione di 10.3 pollici è di serie, con il nuovo sistema di infotainment DS IRIS SYSTEM integrato. La caratteristica distintiva di questo sistema è la possibilità da parte dell’utente di personalizzare lo schermo centrale e il quadro strumenti da 7 pollici, completo di head up display che proietta le informazioni essenziali nella linea degli occhi del conducente. Lo schermo centrale è suddiviso in 12 riquadri e può ospitare widget di dimensioni diverse. La strumentazione è suddivisa in due parti distinte, entrambe personalizzabili.

La DS 3 elettrica è equipaggiata con una batteria di 54 kWh (con 51 kWh utilizzabili), che fornisce energia a un motore posizionato tra le ruote anteriori, erogando una potenza massima di 156 CV e una coppia di 270 Nm. Oltre alle prestazioni migliorate, ciò che spicca maggiormente nella variante elettrica della DS 3 è la precisione di guida, nonostante un assetto dichiaratamente votato al comfort. A bordo si percepisce l’alta qualità dei materiali, soprattutto dei sedili molto comodi e ben avvolgenti. La strumentazione è chiara e tutto è a portata di mano.

Per quanto riguarda l’autonomia, DS dichiara un raggio d’azione di 402 km, che aumenta a quasi 450 km quando la vettura è utilizzata principalmente in un contesto urbano. Noi con una carica completa, abbiamo percorso nel percorso misto circa 380 km.

Per quanto riguarda la ricarica, la batteria da 54 kWh supporta una potenza massima di ricarica di 100 kW. Questo significa che per passare dal 10% all’80% di carica della batteria, sono necessari solamente 25 minuti. In alternativa, collegando la vettura a una colonnina o una wallbox da 11 kW, la ricarica completa richiede 5 ore e 45 minuti, mentre a 7,4 kW ci vogliono 8 ore per una carica completa.

Il listino della NUOVA DS 3 E-TENSE parte da poco più di 41.000 euro.