Nuova DS 3 E-Tense: l’ elettrica raffinata e tecnologica

Un’auto elegante con un notevole fascino e un design futuristico, diventata un punto di riferimento nel suo segmento in termini tecnologia ed elettrificazione. Abbiamo provato la Nuova DS 3 E-Tense, la prima 100% elettrica del Brand francese che, per il 2023, ha rivevuto una “rinfrescata” nel design e nella tecnologia, oltre ad un aggiornamento della batteria.

Con una lunghezza di 4,12 m, una larghezza di 1,79 m e un passo di 2,55 m, la nuova DS 3 continua a puntare su dimensioni compatte. Il restyling si concentra soprattutto sulla zona frontale. I nuovi proiettori a LED – di serie su tutta la gamma – introducono un design più dinamico e conferiscono a Nuova DS 3 un aspetto più nitido con tre moduli caratteristici enfatizzati con cromo satinato. Nuovi anche lo spoiler e la griglia che sono stati completamente ridisegnati per ottimizzare le prestazioni aerodinamiche della vettura. Interessanti novità includono le maniglie a scomparsa, una chicca per vetture di questo segmento, e i finestrini posteriori con la pinna di squalo, marchio di fabbrica di questo modello, che sono stati confermati.

All’interno, la scelta dei materiali offre finiture sostenibili e innovative. La posizione di guida è stata migliorata con l’introduzione di un nuovo volante che combina i controlli degli ausili di guida, i pulsanti dell’infotainment e le levette del cambio per il cambio automatico. Il nuovo sistema di infotainment DS IRIS SYSTEM è integrato con uno schermo centrale ad alta definizione da 10.3 pollici di serie. La peculiarità di questo sistema è la possibilità per l’utente di personalizzare lo schermo centrale, composto da 12 riquadri di dimensioni differenti e il quadro strumenti da 7 pollici, con head-up display che fornisce informazioni essenziali nella linea degli occhi del conducente. La strumentazione è suddivisa in due parti personalizzabili. Visualizzabile sull’ampio schermo centrale, DS Vision 360 arricchisce la gamma di ausili alla guida disponibili su Nuova DS 3, offrendo un aiuto durante le manovre di parcheggio con un visione a 360° riprodotta attraverso nuove telecamere digitali ad alta risoluzione.

Nuova DS 3 E-Tense monta un propulsore elettrico da 115 kW (156 cv) con una coppia di 270 Nm, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 54 kWh, circa il 10% in più rispetto alla versione precedente. Su strada è facile da guidare grazie a un’erogazione corposa ma mai brusca. Buono anche il comportamento grazie anche al posizionamento centrato e abbassato della batteria interamente montata sotto il pianale. Tre le modalità di guida disponibili: Normal, Eco e Sport. Al recupero d’energia ci pensano invece due soluzioni ereditate dalla Formula E e gestite dal guidatore: “Normal”, per simulare il comportamento di un motore termico, oppure “Brake”, che applica una decelerazione e permette di sfruttare al massimo le tecnologie di rigenerazione dell’energia.

Bene l’autonomia che ha evidentemente beneficiato della batteria più grande. A fronte dei 400 km dichiarati dalla casa, durante il nostro test abbiamo registrato circa 320 km di autonomia con un’andatura “normale”. Può essere ricaricata fino ad una potenza massima di 100 kW, passando così dal 10 all’80% di capacità dell’ accumulatore in circa 25 minuti. In alternativa, collegando la vettura ad una colonnina o una wallbox con potenza massima di 11 kW, sono necessarie 5 ore e 45 minuti per caricare la batteria al 100%.

La DS 3 e-Tense viene proposta in cinque allestimenti (Rivoli, Bastille, Performance, Performance+ e Opera) con prezzi a partire da 41mila euro.