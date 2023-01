Nuova DS 3: stile e raffinatezza

All’inizio della Paris Fashion Week, Womenswear Ready-to-Wear Primavera-Estate 2023, DS Automobiles ha presentato in esclusiva la sua ultima creazione, Nuova DS 3. Punto di riferimento nel suo segmento in termini di design, tecnologia ed elettrificazione, DS 3 CROSSBACK diventa NUOVA DS 3.

Nuova DS 3 mostra la sua audacia con una forma molto personale. Il suo design costituisce un equilibrio tra linee e volume. Gli sviluppi più evidenti sono nella parte anteriore. Danno un nuovo dinamismo e sensazione di solidità.

Il family feeling DS è visibile grazie ad una griglia ridisegnata, più ampia e arricchita con punte in nero lucido o cromato a diamante a seconda del modello. Le distintive DS WINGS sono state ottimizzate per unire sottilmente la griglia e i fari.

I nuovi proiettori a LED – di serie su tutta la gamma – introducono un design più dinamico e conferiscono a Nuova DS 3 un aspetto più nitido con tre moduli caratteristici enfatizzati con cromo satinato. Come optional sono disponibili anche i DS MATRIX LED VISION, con controllo intelligente e abbaglianti automatici. Le ruote introducono un design completamente nuovo per un aumento dell’efficienza. Disponibili in 17 e 18 pollici, sono suddivisi in base a diversi temi e colori. Nel modello 100% elettrico E-TENSE, Nuova DS 3 è disponibile con nuovi cerchi TOULOUSE da 18 pollici con pneumatici “Tall & Narrow Class A+”.

All’interno, i materiali sono scelti con l’obiettivo di offrire una finitura caratterizzata da eccellenza, innovazione e sostenibilità. Le pelli, in particolare la tappezzeria in pelle Nappa con la finitura in Art Leather trattata, l’Alcantara®, dettagli come le cuciture “point-perle” o gli inserti in rilievo Clous de Paris mostrano l’unicità degli abitacoli di DS Automobiles. L’attenzione al dettaglio, radicata nel DNA del brand, si trova all’interno alla NUOVA DS 3 e rappresenta una differenza sostanziale. I sedili sono avvolgenti e ricoperti di una schiuma innovativa ad alta densità, per il massimo livello di comfort. I sedili anteriori possono essere riscaldati, sono massaggianti (zona lombare) ed elettrici (avanti/dietro, su/giù, reclinazione e regolazione della zona lombare). Per i livelli PERFORMANCE Line e PERFORMANCE Line +, i sedili, le strisce del cruscotto e i pannelli porta sono impreziositi da Alcantara®. Il modello PERFORMANCE Line + è dotato di equipaggiamento extra, come un poggiabraccio centrale, tappetini e illuminazione per i parasole e vano piedi.

L’ infotainment reso disponibile da un grande schermo centrale da 10,3 pollici ad alta definizione con un bordo nero lucido ridisegnato. La navigazione connessa e il riconoscimento vocale intelligente sono offerti dal DS IRIS SYSTEM. La caratteristica distintiva di questo sistema è la possibilità da parte dell’utente di personalizzare lo schermo centrale e il quadro strumenti da 7 pollici, completo di head up display che proietta le informazioni essenziali nella linea degli occhi del conducente. Lo schermo centrale è suddiviso in 12 riquadri e può ospitare widget di dimensioni diverse.

La NUOVA DS 3 E-TENSE dispone di un motore elettrico completamente nuovo (assemblato a Trémery-Metz), di un riduttore (prodotto a Valenciennes) e di una nuova batteria (assemblata a Poissy) per aumentare la potenza e l’autonomia.

Il nuovo motore sincrono ibrido (HSM) beneficia dell’esperienza acquisita in Formula E e dimostra un’elevata efficienza. Offre 115 kW (155 cavalli) di potenza e 270 Nm di coppia a una tensione di 400 Volt. La nuova batteria da 54 kWh (51 kWh utilizzabili) è dotata di controllo termico attraverso la circolazione di liquidi e una pompa di calore che consente una ricarica rapida, una migliore autonomia e una maggiore durata Di serie, il caricabatterie di bordo impiega 100 kW in corrente continua (dal 10 all’80% in 30 minuti) e 11 kW in corrente alternata (0-100% in 5 ore e 45 minuti).

Dotata di serie di una telecamera posta dietro il parabrezza, NUOVA DS 3 include di serie sistemi di assistenza alla guida di alto livello: Lane Keeping Assist e Traffic Sign Recognition con informazioni riprodotte sul display della strumentazione e Active Safety Brake. Scansionando l’ambiente circostante con un radar posizionato dietro il paraurti anteriore e altri sensori, DS DRIVE ASSIST combina il cruise control adattivo con la funzione Stop and Go e l’assistenza al mantenimento della corsia per offrire una guida semi-autonoma di livello 2.

Il listino di nuova DS 3 parte da 28.050 euro per la versione Pure Tech 100 con cambio manuale e supera i 40.000 euro per l’elettrica E-TENSE.