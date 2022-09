Nuova DS3: raffinata e tecnologica

In occasione dell’inizio della settimana della moda di Parigi, Ready-to-Wear donna primavera-estate 2023, DS Automobiles svela la sua ultima creazione, la NUOVA DS 3.

Il linguaggio stilistico della gamma di DS Automobiles viene declinato con un evoluzione che riguarda soprattutto la parte anteriore. I nuovi fari fullLED – standard su tutta la gamma – introducono un design più dinamico e danno alla NUOVA DS 3 un aspetto più deciso, con tre moduli funzionali enfatizzati dal cromo satinato. Come optional viene proposta anche la tecnologia DS MATRIX LED VISION, con comando intelligente e abbaglianti principale automatici per il massimo del comfort e della sicurezza. Le nuove luci diurne sono caratterizzate da due linee di LED disposte verticalmente su entrambi i lati della parte anteriore, per un aspetto unico e più ampio, in linea con il più recente linguaggio stilistico di DS Automobiles.

Il posteriore è ora perfezionato: un profilo glossy black mette in risalto i fari e il portellone posteriore. La sigla “DS Automobiles” è realizzata grazie a una tecnologia unica, con le lettere in acciaio inossidabile lucidato divise e incastonate una ad una nell’assetto, come su Nuovo DS 7.

Le ruote presentano un design nuovo per una accresciuta efficienza. Disponibili in 17 e 18 pollici, sono suddivise per temi e colori. Nel modello E-TENSE 100% elettrico, la NUOVA DS 3 è disponibile con nuovi cerchi in lega TOULOUSE da 18 pollici con pneumatici “Tall & Narrow Classe A+”.

All’interno, i materiali sono scelti con l’obiettivo di offrire finiture caratterizzate dall’innovazione e dalla sostenibilità. La posizione di guida è stata modificata con l’adozione di un nuovo volante, che combina i controlli degli ausili di guida e i pulsanti dell’infotainment, con le levette del cambio per il cambio automatico. Un nuovo schermo centrale ad alta definizione di 10.3 pollici è di serie, con il nuovo sistema di infotainment DS IRIS SYSTEM integrato. La caratteristica distintiva di questo sistema è la possibilità da parte dell’utente di personalizzare lo schermo centrale e il quadro strumenti da 7 pollici, completo di head up display che proietta le informazioni essenziali nella linea degli occhi del conducente. Lo schermo centrale è suddiviso in 12 riquadri e può ospitare widget di dimensioni diverse. La strumentazione è suddivisa in due parti distinte, entrambe personalizzabili.

I sedili della NUOVA DS 3 sono caratterizzati da design e tecnologia al servizio del comfort. I sedili sono avvolgenti e ricoperti di una schiuma innovativa ad alta densità. I sedili anteriori possono essere riscaldati, sono massaggianti (zona lombare) ed elettrici (avanti/dietro, su/giù, reclinazione e regolazione della zona lombare).

La NUOVA DS 3 E-TENSE dispone di un motore elettrico completamente nuovo (assemblato a Trémery-Metz), di un riduttore (prodotto a Valenciennes) e di una nuova batteria (assemblata a Poissy) per aumentare la potenza e l’autonomia.

Il nuovo motore sincrono ibrido (HSM) beneficia dell’esperienza acquisita in Formula E e dimostra un’elevata efficienza. Offre 115 kW (155 cavalli) di potenza e 270 Nm di coppia a una tensione di 400 Volt. La nuova batteria da 54 kWh (50,8 kWh utilizzabili) è dotata di controllo termico attraverso la circolazione di liquidi e una pompa di calore che consente una ricarica rapida, una migliore autonomia e una maggiore durata. Di serie, il caricabatterie di bordo è da 100 kW in corrente continua (da 0 a 80% in 25 minuti) e da 11 kW in corrente alternata (da 0 a 100% in 5 ore). La NUOVA DS 3 viene proposta anche con due motorizzazioni a benzina: PureTech 100 con cambio manuale a 6 rapporti e PureTech 130 con cambio automatico a 8 rapporti. È disponibile anche la versione diesel BlueHDi 130 con cambio automatico a 8 rapporti. In queste due versioni, i motori sono conformi alle più recenti norme antinquinamento.

Il listino parte da 28.050 euro per la versione PureTech 100 con cambio manuale e arriva fino a 41.550 per la E-TENSE.