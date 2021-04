Nuova Famiglia 500 “Hey Google”: stile 500, tecnologia Google

Fiat e Google insieme per una collaborazione esclusiva: si chiama 500 Hey Google ed è la nuova serie speciale della nuova Famiglia 500 dove la tecnologia dell’Assistente Google incontra il mondo 500, fatto di coolness, design e iconicità. Dall’incontro nasce la serie speciale che, grazie all’integrazione tra Mopar® Connect e l’Assistente Google nell’Action “My Fiat”, consente al cliente di connettersi alla propria auto da remoto anche quando non è a bordo. Utilizzando la propria voce, il proprietario dell’auto potrà chiedere e ricevere informazioni sulla vettura e interagire con essa attraverso lo smartphone o utilizzando il Google Nest Hub, lo smart display incluso nel Welcome kit che il cliente riceve al momento dell’acquisto di un modello della Famiglia 500 Hey Google per una connettività semplice ed innovativa, capace di semplificare i gesti quotidiani.

500 rimane sempre rilevante – una delle chiavi del suo successo – e con la serie speciale Hey Google, ancora una volta, offre una soluzione smart, semplice, intuitiva, come sempre democratica e inclusiva, che facilita la vita di tutti giorni. La serie speciale Hey Google fa un ulteriore step nella modalità di interazione con la propria auto quando non si è alla guida: infatti, ovunque ci si trovi, anche seduti sul divano di casa, sarà sufficiente pronunciare le parole “Hey Google, chiedi a My Fiat…” per sapere, ad esempio, dove è stata parcheggiata l’auto; quanto carburante è disponibile; dove si trova l’officina autorizzata più vicina; quanti chilometri abbiamo percorso nella giornata. E ancora, se abbiamo chiuso le porte della nostra #auto o abbiamo lasciato aperto il bagagliaio.

L’assistente Google, interagendo grazie alla Action “My Fiat” con la box telematica Mopar® Connect presente a bordo della nuova Famiglia 500 Hey Google, non soltanto fornirà tutte le informazioni in merito ai servizi per tenere sotto controllo lo stato del veicolo, localizzare la posizione dell’auto e monitorare la quantità di chilometri percorsi – servizio utile anche per chi possiede flotte -, ma sarà in grado di impartire comandi come il blocco e lo sblocco delle porte e il lampeggio delle luci di emergenza. Con l’Action My Fiat, quindi, essere connessi alla propria auto non è mai stato così semplice, questo perché è sempre a portata di voce sul proprio smartphone e sugli smart speaker e display di Google Nest. Alle funzionalità supportate dall’Assistente Google si aggiunge la possibilità di attivare la ricezione di notifiche sul proprio smartphone se la vettura esce da una zona predefinita o ancora, se chi è alla guida usa l’auto a una velocità troppo elevata rispetto a quella impostata.

Famiglia 500 Hey Google, lo stile

Quando si parla di 500 lo stile viene prima di tutto. Per la serie speciale Hey Google il linguaggio stilistico di 500 e Google s’incontrano, dando vita a una livrea cool, giocata su due colori essenziali come il Bianco e il Nero Lucido del tetto e delle calotte specchi, in omaggio alla pagina bianca del motore di ricerca. Per la prima volta nel panorama automotive mondiale, poi, troviamo il badge Hey Google posizionato su ogni modello della nuova Famiglia 500 sui due passaruota, mentre entrambi i montanti centrali sono decorati con elementi ispirati ai colori di Google. All’interno dell’abitacolo ritroviamo in continuità, lo stesso motivo sul rivestimento dei nuovi sedili con etichetta Hey Google ricamata, mentre la fascia plancia si presenta nel colore argento opaco con logo 500 bianco. La firma “Hey Google” appare anche sulla schermata di benvenuto del display di bordo 7” touchscreen: un’animazione che vede comparire la caratteristica “molecola”, per poi passare alla G di Google che lascia infine spazio al logo Fiat.

E dal momento che tutto, in questa serie speciale, è stato pensato per rendere ancora più facile l’uso della tecnologia della propria auto non poteva mancare un Welcome Kit che si riceve al momento dell’acquisto: all’interno della shopper firmata Hey Google il dispositivo Nest Hub da personalizzare con la cornice dedicata 500, così come la cover della chiave e una lettera di benvenuto con i semplici quattro passaggi da seguire per completare il set up e iniziare a interagire con la propria auto.

Fiat 500 Hey Google

L’iconica 500 nella versione speciale Hey #google si presenta con il suo “abito” bicolore Bianco e Nero lucido, i cerchi in lega da 15″, nuovi interni scuri con nuovi sedili ad altezza regolabile, volante sportivo soft-touch con comandi al volante e nuova fascia plancia argento opaco con logo 500 bianco. 500 Hey Google ha di serie Cruise Control, radio UconnectTM 7” DAB con Car Play e Android auto, 6 altoparlanti e la Mopar® Connect. Disponibile nelle versioni berlina e cabrio, 500 Hey Google è equipaggiata con il motore Hybrid da 70 CV Euro 6D-Final. Sono disponibili anche le tinte Bianco Gelato, Grigio Pastello, Nero Vesuvio, Grigio Pompei, Azzurro Italia.

Fiat 500X Hey Google

Anche il crossover italiano di casa Fiat indossa la livrea bicolore Bianco e Nero Lucido. Esternamente si contraddistingue per i cerchi in lega da 16”, per i fari fendinebbia e per i vetri oscurati che le conferiscono un look metropolitano. All’interno sono nuovi i sedili e il cruscotto argento opaco con logo 500 bianco, il volante soft-touch con comandi, il sedile conducente regolabile in altezza e il bracciolo anteriore. Fiat 500X Hey Google è equipaggiata con una dotazione di serie completa che include radio touchscreen UconnectTM 7” HD con Car Play e Android auto, 6 altoparlanti, la Mopar® Connect, i sensori di parcheggio posteriori e i sensori pioggia e crepuscolare. La gamma motori si compone di due propulsori a benzina Euro6D-Final – il Firefly da un litro e 120 CV e il 1,3 litri da 150 CV – e due diesel Multijet da 1,3 litri e 95 CV e 1,6 da 130 CV. Sono disponibili anche le nuance Rosso Passione, Bianco Gelato, Grigio Argento, Grigio Moda, Blue Italia e Nero Cinema.

Fiat 500L Hey Google

La Famiglia 500 si completa con la 500L Hey Google, il family mover dal look cross per le famiglie moderne che si caratterizza per la livrea bicolore Bianco e Nero Lucido e cerchi da 16”. L’abitacolo presenta nuovi sedili e cruscotto argento opaco con logo 500 bianco, radio da 7” DAB con Apple CarPlay e Android auto, il climatizzatore manuale e la Mopar® Connect. La 500L Hey Google è disponibile con i propulsori Euro6D-Final a benzina da 1,4 litri e 95 CV oppure turbodiesel 1,3 Multijet da 95 CV.