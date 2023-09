Nuova Fiat 600: ora disponibile anche ibrida

Dopo la grande presentazione ufficiale della Nuova Fiat 600e presso il Lingotto il 4 luglio, FIAT ha annunciato l’arrivo di una versione ibrida, prevista per il 2024: la Nuova Fiat 600 Hybrid.

Il cuore pulsante di questa innovazione è il motore MHEV, un’autentica pietra miliare della tecnologia che garantisce un’esperienza di guida superba in termini di comfort e prestazioni. Grazie a questa avanzata tecnologia, la Nuova 600 Hybrid offre una guida incredibilmente fluida, consentendo ai conducenti di abbracciare la mobilità elettrica non solo in città, a velocità inferiori a 30 km/h, ma anche su strade urbane ed extraurbane, e persino in autostrada quando il guidatore rilascia l’acceleratore in condizioni di stabilità o in discesa.

L’accensione del motore è anch’essa un esempio di tecnologia all’avanguardia, con il supporto di un motore elettrico BSG che garantisce una partenza silenziosa e una transizione fluida tra il motore a combustione interna e quello elettrico.

Il segreto delle prestazioni di questa vettura risiede nella sinergia tra il motore termico a 3 cilindri da 1.2 litri, capace di erogare fino a 100 CV, la batteria agli ioni di litio da 48 Volt e il nuovo cambio elettrico a doppia frizione a 6 rapporti, comprendente il Motore elettrico da 21 kW, un inverter e l’unità centrale di trasmissione. Questo sistema offre la massima compattezza e un’ottimizzazione eccezionale.

La potenza elettrica supplementare migliora l’elasticità a bassi regimi e nelle fasi di partenza, garantendo partenze silenziose e una reattività pronta, con transizioni fluide e rapide. Inoltre, questa tecnologia consente il recupero di energia durante la decelerazione, contribuendo a una guida più efficiente. In condizioni di guida normali, il motore è progettato per ottimizzare i consumi, riducendo le emissioni di CO2 fino al 15% rispetto a un motore termico con cambio automatico. Le emissioni stimate oscillano tra 110* e 114* g di CO2*, stabilendo nuovi standard nella categoria.

La Nuova Fiat 600 Hybrid brilla per le sue prestazioni, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 11 secondi* e una coppia praticamente istantanea dal motore elettrico. Questo migliora notevolmente le prestazioni del motore termico, specialmente nelle fasi di accelerazione, riducendo al minimo l’effetto “turbolag” e garantendo una risposta immediata all’accelerazione. Inoltre, quando si parte in modalità completamente elettrica, il motore a combustione si attiva solo quando è richiesta una maggiore potenza.

L’ibridazione offre una serie di vantaggi, tra cui l’avvio in modalità 100% elettrica (e-launch): un’esperienza fluida, silenziosa e senza sprechi di carburante. Il motore elettrico migliora anche l’efficienza e il piacere di guida, consentendo al veicolo di percorrere tratti senza accendere il motore a combustione interna in determinate situazioni, come in città a velocità inferiori a 30 km/h o quando il conducente rilascia l’acceleratore in condizioni stabili o in discesa, persino in autostrada.

L’energia elettrica può anche essere utilizzata in modalità e-creeping per brevi spostamenti in avanti senza premere l’acceleratore, come in situazioni di traffico congestionato (e-queueing), e per il parcheggio in modalità completamente elettrica (e-parking). Inoltre, l’ibridazione è progettata per recuperare energia durante la frenata.

I benefici di questa tecnologia sono tangibili e immediati: minori emissioni, minore inquinamento acustico, maggiore comfort e divertimento alla guida, grazie al cambio electric dual clutch e alla reattività dell’energia elettrica.

La Nuova Fiat 600 Hybrid offre anche due pacchetti di servizi connessi ai suoi clienti: Connect One e Connect PLUS. Connect ONE, focalizzato sulla sicurezza, è incluso con l’acquisto del veicolo e offre servizi di assistenza, chiamate di emergenza e dati mensili sullo stato del veicolo. Il pacchetto Connect PLUS migliora ulteriormente l’esperienza di guida, sia a bordo che da remoto, con servizi di navigazione, controllo remoto del veicolo tramite l’app FIAT, monitoraggio dello stile di guida e altro.

La Nuova Fiat 600 Hybrid presenta anche una caratteristica innovativa: il Trip Report, che permette agli utenti di analizzare le loro abitudini di guida e il loro impatto sui consumi, valutando l’impatto ambientale e sulla salute del veicolo.

La Nuova 600 Hybrid sarà disponibile in Italia a partire da 19.950€ con l’opzione di rottamazione e finanziamento, includendo un “contributo prezzo” di 2.000€. Grazie al supporto di Stellantis Financial Services, gli acquirenti possono godere di un prezzo accessibile con un’offerta flessibile che permette di scegliere tra tre opzioni alla scadenza del contratto: sostituire l’auto, mantenerla o restituirla.