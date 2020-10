Nuova Fiat Tipo: c’è anche la versione Cross

Fiat Tipo si rinnova: restyling completo della gamma, nuovo design, tecnologia ai massimi livelli e nuovi motori, più performanti ed ecologici. E la gamma si amplia anche grazie al nuovo crossover: la nuova Tipo Cross.

La nuova gamma è sviluppata su due anime: l’anima “Life” declinata in 3 allestimenti – Tipo, City Life, Life, disponibili su tre varianti di carrozzeria (4 porte, 5 porte e Station Wagon) e l’anima “Cross” che, invece, è declinata in due allestimenti – City Cross e Cross – e nella variante body crossover 5 porte.

Esteticamente, sul nuovo frontale spunta la griglia ridisegnata su cui spicca il nuovo logo Fiat, con lettering Fiat, uno statement importante e forte di rinnovamento. La Tipo è peraltro la prima vettura di Fiat ad adottare questo logo, dopo la Nuova 500 appena presentata. I fari sono completamente ridisegnati, ora adottano la tecnologia “full-led” sia nell’anteriore sia nel posteriore: esaltano non soltanto le linee della vettura, ma le conferiscono un look più moderno e aumentano la sicurezza attiva e passiva.

All’interno, l’abitacolo è tutto nuovo. I sedili presentano tessuti con design esclusivi. Il cluster digitale TFT da 7” totalmente configurabile sostituisce il tradizionale quadro strumenti analogico. Questo si abbina alla nuova radio UConnect 5 con schermo touch da 10,25”.

Non solo. La famiglia Tipo, come detto, si allarga con l’arrivo di un nuovo body. Fiat lancia Nuova Tipo Cross, che si va ad aggiungere alle altre tre varianti di carrozzeria (4 porte, 5 porte e Station Wagon): un vero e proprio crossover, che si rivolge a un target completamente nuovo. Nel complesso, la struttura della Tipo Cross è decisamente più forte e aggressiva. La vettura appare subito più larga, con il nuovo disegno della griglia che si estende fin sotto i proiettori e, ovviamente, più alta. La vettura infatti si presenta quasi 7 centimetri più alta della Tipo Life con l’inserto di dettagli “cross”, a cominciare dai codolini su tutta la fiancata e sul frontale, dove trovano posto anche uno skid plate e un bumper specifico con una bull-bar prominente che regala alla vettura un aspetto più solido e muscoloso.

Oltre al design e allo stile un grande e importante intervento di rinnovamento ha riguardato l’area tecnologica, con un obiettivo: essere al vertice del segmento C. La Nuova Tipo è equipaggiata con un’ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida (ADAS) di ultima generazione.

La gamma di motorizzazioni della Nuova Fiat Tipo comprende il nuovo GSE 1.0 T3 da 100 CV e 190 Nm. Si tratta dell’ultima evoluzione della gamma di motori FireFly Turbo. L ’offerta di motorizzazioni diesel MultiJet Euro 6D Final comprende il motore entry level 1.3 MultiJet da 95 CV a cui si affianca il nuovo 1.6 MultiJet da 130 CV (il modello precedente si fermava a 120 CV) che Fiat indica come il modello perfetto per le flotte, segmento molto importante per la famiglia di segmento C del Marchio.