Nuova Fiat Topolino in Italia: consegna a domicilio con pochi click

Sono aperti gli ordini in Italia per l’esclusiva versione chiusa della Nuova Fiat Topolino, il nuovo quadriciclo votato alla mobilità sostenibile, alla felicità e alla Dolce Vita. La Topolino è la soluzione ideale per la mobilità urbana e di corto raggio ed è accessibile a tutti.

“Be the First”, una speciale iniziativa online lanciata il 4 luglio, ha dato la possibilità ai clienti di esprimere il proprio desiderio di acquistare e guidare la nuova Topolino elettrica. La richiesta online ha avuto un enorme successo, suscitando l’interesse di migliaia di clienti registrando più di 10.000 unità. E ora gli appassionati italiani possono ordinare l’auto.

Sia il processo di acquisto che la consegna – che potrà essere effettuata direttamente a casa dei clienti a partire da gennaio 2024 – saranno estremamente semplici grazie al processo di acquisto digitale più semplice e accessibile mai realizzato da Fiat.

FIAT resta fedele alla propria missione di sviluppo della mobilità sostenibile per le città rendendo la guida elettrica facile e accessibile a tutti. Gioiosa, 100% elettrica, libera di circolare ovunque, facile da parcheggiare e lunga solo 2,53 metri, la Nuova Fiat Topolino è più agile di un’auto.

Ispirandosi alle piattaforme di e-commerce più popolari, il percorso del cliente è stato notevolmente semplificato per rendere il processo di acquisto facile e divertente per tutti.

Pochi clic separano il cliente dalla Nuova Fiat Topolino. In un viaggio completamente digitale, con il supporto in ogni momento del team e-seller e dei concessionari FIAT, tutte le informazioni di cui i clienti potrebbero aver bisogno sul prodotto e sul processo sono disponibili per la prima volta tramite un’unica pagina web completa. Tutti i dubbi che i clienti potrebbero avere sul prodotto svaniranno e potranno anche beneficiare di un configuratore 3D che darà loro la possibilità di esplorare visivamente il modello in ogni minimo dettaglio.

Una volta inserito il prodotto nel carrello, il cliente può decidere la durata del programma di finanziamento e il primo acconto. Dopo aver controllato il riepilogo dell’ordine con tutte le informazioni, l’ordine è completo e il cliente può rilassarsi aspettando che la Nuova Fiat Topolino arrivi a casa sua o presso la concessionaria più vicina. Per la prima volta, FIAT porta un veicolo direttamente a casa del cliente attraverso un innovativo processo di tracciabilità. FIAT è infatti il primo marchio a fornire la tracciabilità completa dell’acquisto di un quadriciclo. I clienti possono verificare la posizione del prodotto in qualsiasi momento, dall’ordine alla consegna, accedendo al sito FIAT, ricevendo email di aggiornamento e contattando il team di Back Office che è sempre disponibile.