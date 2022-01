Nuova generazione di Kia Niro: spirito hi-tech all’insegna della sostenibilità

Kia ha presentato oggi la nuova Niro, modello all’avanguardia e testimonianza concreta dell’ulteriore passo verso un futuro più sostenibile da parte del brand coreano.

Basata su una piattaforma di terza generazione, nuova Niro beneficia di un corpo più grande che permette un’abitabilità interna e una capacità di carico ai vertici della categoria. Materiali premium ed ecologici si combinano per creare un’atmosfera minimalista ma ricercata per offrire a tutti gli occupanti un ambiente rilassante dove godere ogni attimo di qualsiasi permanenza a bordo. I display digitali dal design moderno e tutti i comandi sono stati posizionati in modo ottimale per incrementare ulteriormente la facilità e l’immediatezza d’utilizzo.

Le basi delle credenziali ecologiche di Niro sono un trio di propulsori elettrificati all’avanguardia, comprendenti opzioni ibride (HEV), ibride plug-in (PHEV) ed elettriche a batteria (BEV).

La versione ibrida (HEV), sotto il profilo termico, è mossa dal motore Smartstream GDI da 1,6 litri ad alta efficienza con tecnologie di raffreddamento evolute e con attriti e combustione migliorate. Il propulsore termico garantisce un’efficienza altamente competitiva, tanto che il nuovissimo Niro HEV è in grado di percorrere fino a 20,8 km/l (dato in attesa di omologazione attualmente rilevato in base agli standard Coreani).

La seconda generazione di Kia Niro offre una scelta di nove colori esterni. Oltre al nuovo Cityscape Green, i clienti possono scegliere tra Clear White, Snow White Pearl, Aurora Black Pearl, Mineral Blue, Interstellar Grey, Orange Delight, Runway Red e Steel Grey. Per la prima volta, Niro offre un’ulteriore possibilità di personalizzazione con una scelta di sei colori contrastanti per i montanti C e fino a tre diverse finiture per il rivestimento (dettagli su colori e finiture del montante saranno comunicate al momento della commercializzazione sui differenti mercati).

A conferma del continuo impegno di Kia verso la sostenibilità, nuova Niro utilizza materiali riciclati all’interno dell’abitacolo. Il rivestimento del padiglione è realizzato con carta da parati riciclata, i sedili sono realizzati in Bio PU con Tencel ricavato da foglie di eucalipto e sui pannelli delle portiere viene utilizzata vernice priva di BTX* per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente e ridurre gli sprechi.

La nuova generazione di Niro sarà commercializzata con trazione anteriore (FWD) e con tre tipologie di propulsione altamente efficienti e allo stato dell’arte: un ibrido elettrico (HEV), un ibrido plug-in (PHEV) e un elettrico puro alimentato esclusivamente da batteria (BEV).

L’HEV dispone del motore a benzina Smartstream da 1,6 litri GDI ad alta efficienza. L’unità a quattro cilindri sprigiona una potenza massima di 105 CV, mentre le tecnologie di raffreddamento, attrito e combustione migliorate garantiscono la massima efficienza alla voce consumi carburante. Combinato con il motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 32 kW, il modello HEV sviluppa una potenza massima combinata di 141 CV.

Il motore GDI da 1,6 litri è abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti (6DCT) accuratamente progettato e ottimizzato per aumentare l’efficienza e ridurre il peso. Le innovazioni del motore GDI includono cuscinetti a sfera a basso attrito, ingranaggi ottimizzati per l’efficienza della trasmissione e la rimozione della retromarcia che consente di risparmiare 2,3 kg. Le manovre in retromarcia pertanto avverranno in modalità esclusivamente elettrica, contribuendo ad eliminare le emissioni dallo scarico durante questa fase di movimentazione del veicolo.

Kia introduce su Nuova Niro la “Greenzone Drive Mode” inedita funzionalità che agisce sulla modalità di guida passando da PHEV a EV (100% elettrico) in modo automatico grazie alla tecnologia di smart navigation. Quando si guida in aree a traffico limitato, in zone residenziali o in prossimità di scuole e ospedali, il veicolo passa automaticamente all’utilizzo della sola propulsione elettrica in base alle informazioni che raccoglie dal sistema di navigazione e dai dati della cronologia di guida. In più è in grado di riconoscere i luoghi più frequentati come casa e ufficio che vengono registrati nel sistema di navigazione come “Greenzone”.

La nuova Niro include un’ampia gamma di funzionalità high-tech per il comfort e la connettività progettate per semplificare la vita sia quando si sta al volante sia quando si esce dall’auto.

Il sistema HUD (Head-Up Display) da 10 pollici proietta sul parabrezza le informazioni più importanti tra cui velocità, dati ADAS e comandi di navigazione. La grafica molto chiara viene visualizzata direttamente davanti al conducente, contribuendo a ridurre al minimo il movimento degli occhi durante la guida, migliorando la sicurezza e il comfort.

L’avanzato sistema di controllo vocale dell’auto con tecnologia di riconoscimento consente agli occupanti di controllare i sistemi chiave del veicolo come la temperatura e le impostazioni audio senza muovere un dito, semplicemente utilizzando la voce.

Automatico è anche il portellone del bagagliaio che, azionato da un motore elettrico, si apre autonomamente al rilevamento della chiave intelligente in possesso dell’utente che si avvicina alla vettura.

L’app per smartphone Kia Connect consente agli utenti di connettersi con il proprio veicolo da remoto. I conducenti possono sincronizzare i calendari, pianificare i viaggi con la navigazione online e accedere alle principali funzioni di bordo tra cui avvisi sul traffico, informazioni sulle stazioni di servizio locali e previsioni meteo in tempo reale. La funzione di guida alla destinazione finale aiuta i clienti a raggiungere la loro destinazione finale a piedi una volta parcheggiata la Niro utilizzando Google Maps e la tecnologia di realtà aumentata (AR). La modalità Ospite consente di monitorare il proprio veicolo da remoto quando è guidato da un altro utente, offrendo maggiore tranquillità.

La versione europea della nuovissima Kia Niro è ancora in fase di sviluppo. Le specifiche finali, la gamma e le singole dotazioni saranno comunicate nei prossimi mesi, in vista della commercializzazione. Qualsiasi informazione relativa a CO2, consumo di carburante, autonomia elettrica sarà comunicata al momento dell’omologazione prima dell’inizio delle vendite che per il mercato italiano sono preventivate per il terzo trimestre 2022.