Nuova Honda Civic: debutto al Fuori Salone di Milano durante la Design Week

Per celebrare il debutto europeo, la nuova Honda Civic e:HEV domina la scena del Social Garden di Vanity Fair, in svolgimento al Fuori Salone di Milano durante la Design Week.

“Siamo lieti di poter presentare in anteprima la nuova Civic Full Hybrid al pubblico italiano. L’auto ha ricevuto una risposta straordinaria e ospitarla alla Design Week è per noi un’opportunità unica per coinvolgere un’audience ampia e trasversale, in un ambiente che riflette in pieno la proiezione futura di Honda”, spiega il Direttore Generale della Divisione Auto di Honda Motor Europe Italia, Simone Mattogno.

L’undicesima generazione di Honda Civic è stata progettata con un approccio unico sia al design che al piacere di guida, mantenendo sempre la centralità dell’uomo nello sviluppo. Seguendo il principio di sviluppo di una “Civic esaltante”, gli ingegneri Honda si sono concentrati sulla sinergia tra interni ed esterni, per creare un’esperienza più confortevole e originale, capace di migliorare la vita quotidiana dei clienti.

La nuova Civic presenta una linea del tetto filante e una linea di cintura posizionata più in basso, che va a migliorare sensibilmente la visibilità verso l’esterno e ricreare lo stesso senso di spazio del modello originale.

Le caratteristiche sono quelle di una vera coupé sportiva. Il passo risulta allungato di 35 mm rispetto alla generazione precedente, mentre lo sbalzo posteriore è diminuito di 20 mm, così come l’altezza complessiva che risulta complessivamente ridotta. Il punto più alto della linea del tetto è spostato in avanti, con una delicata pendenza verso il portellone posteriore che enfatizza l’eleganza dell’auto.

Il portellone in resina, sviluppato con la nuova tecnologia di produzione, pesa il 20% in meno rispetto al modello precedente ed è un elemento essenziale per esprimere l’eleganza del design. Il nuovo approccio al design è evidente anche all’anteriore, dove rispetto alla generazione precedente sia il cofano che i parafanghi risultano più bassi di 25 mm, e i montanti arretrati di 50 mm, per offrire al guidatore una visibilità impressionante.

Questo processo di snellimento ha anche l’effetto di far apparire più grandi le ruote che, insieme alla carreggiata posteriore più larga e alla bordatura dei passaruota, crea un assetto più basso e deciso aumentando il senso dinamico della vettura.

All’interno dell’abitacolo, il principio di sviluppo M/M di Honda è espresso da forme create su misura per la persona, volte a garantire elevati livelli di raffinatezza e spaziosità. Visibilità e ariosità sono migliorati grazie alla plancia bassa e orizzontale, alla posizione degli specchietti laterali e all’ampia finestratura. Nonostante la linea del tetto ribassata, la spaziosità dell’abitacolo rimane la medesima del modello precedente, grazie ad un posizionamento intelligente dei componenti ibridi nel telaio e nel vano motore. Il generoso vano di carico della nuova Civic ha la stessa capacità di carico di prima, una delle più grandi del suo segmento, ma con un’apertura del portellone posteriore più ampia per una fruibilità migliore.

Civic ha stabilito nuovi parametri di riferimento fin dal suo primo debutto 50 anni fa, vendendo più di 27,5 milioni di unità in 170 Paesi. La nuova versione sarà disponibile in Europa a partire dall’autunno 2022.