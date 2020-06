Nuova Honda Jazz: adesso solo ibrida e con la variante Crosstar

Honda rivoluziona la piccola Jazz e le dona una doppia anima grazie alla variante Crosstar. Nuova nello stile che adesso si basa sulla filosofia “Yoo No Bi”, che riconosce la bellezza negli oggetti di uso quotidiano perfezionati nel tempo ed ergonomicamente soddisfacenti, e nuova anche nei contenuti che la rendono una vettura più completa e più comoda pur mantenendo le proporzioni generali della generazione precedente. La sua lunghezza da 4,04 metri la pone all’interno del segmento B, con una larghezza di poco meno di 1,7 metri e un’altezza di 1,5 metri. Il suo passo, invece, si assesta sui 2,5 metri.

La novità più rilevante, però, è l’introduzione della tecnologia e:HEV che è stata sviluppata ad hoc per la nuova Jazz. Si tratta di una soluzione ibrida vera e propria e non un mild hybrid. Il sistema prevede due potenti motori elettrici compatti, un propulsore a benzina i-VTEC DOHC da 1.5 litri, una batteria agli ioni di litio e un’innovativa trasmissione CVT a variazione continua controllata elettronicamente e dotata di un rapporto fisso. La potenza erogata, pari a 109 Cv, permette alla nuova Jazz di raggiungere i 100 km/h in appena 9,4 secondi, con una velocità massima di 175 km/h con emissioni di CO2 ridotte a 102 g/km (WLTP) e un consumo di carburante che parte da 4,5 litri/100 km (WLTP).

Disponibili tre modalità di guida: EV Drive (la batteria alimenta direttamente il propulsore elettrico), Hybrid Drive (il motore termico alimenta il generatore elettrico, che a sua volta alimenta il motore a propulsione elettrica) e infine Engine Drive (il motore a benzina è collegato direttamente alle ruote tramite una frizione lock-up, ideale per i percorsi autostradali dove il motore elettrificato sarebbe meno efficiente).

Aggiornata anche la tecnologia di bordo sottolineata dal sistema di infotainment, costituito da due display: un primo al centro da ben 9 pollici (di serie sui due allestimenti top) e un secondo dietro al volante basato su un pannello TFT da 7 pollici. Bene anche la connettività con l’hotspot Wi-Fi, l’app My Honda+ che consente di comandare a distanza la vettura (anche con sistemi innovativi come l’apertura delle portiere via smartphone) e il nuovo Assistente Personale Honda con riconoscimento vocale “OK Honda”.

Ampliata a 360° la dotazione di sicurezza. Le funzioni di sicurezza passiva della nuova Jazz si integrano al pacchetto di soluzioni di sicurezza attiva e di assistenza alla guida Honda SENSING che comprende: frenata di emergenza, cruise control adattivo con gestione del traffico alle basse velocità (utile per le code), il sistema di mantenimento della corsia (attivo a partire dai 72 km/h), controllo dell’angolo cieco, il riconoscimento della segnaletica con eventuale adeguamento del cruise control per i limiti di velocità e la regolazione automatica dei fari abbaglianti. Inoltre, una nuova telecamera anteriore grandangolare ad alta definizione, efficace anche al buio, la nuova Jazz può offrire diversi sistemi ADAS per la guida semi-autonoma di livello 2.

Al top della gamma c’è la Crosstar, una variante che apporta modifiche molto importanti alla struttura dell’auto tanto da rappresentare quasi un modello a sé stante. La “robusta” versione presenta il look tipico di un piccolo SUV. L’altezza dal suolo è maggiore e i passaruota sono dotati di protezioni laterali nere che corrono lungo tutta la vettura. ma cambia anche il “muso” che presenta i tratti della vecchia generazione ma che restituisce una sensazione di maggiore “sostanza”.

Sono disponibili in totale quattro allestimenti. Il prezzo di attacco della versione entry-level, Comfort, è di 22.500 €. La Honda Jazz Crosstar, invece, parte da 26.900 €. Viene proposta con una speciale offerta di lancio con sconto del 10% sul prezzo di listino e un’estensione di garanzia fino a 8 anni con chilometraggio illimitato. E’ possibile, inoltre, rinviare il pagamento della prima rata fino a sei mesi, ovvero fino a gennaio 2021.