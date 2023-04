Nuova Hyundai IONIQ 6 porta la mobilità del futuro al Fuorisalone 2023

Da oggi e fino al 23 aprile Hyundai torna alla Milano Design Week, con due attivazioni ispirate all’idea di futuro che confermano il rapporto consolidato del brand con il mondo del design e con la città di Milano in uno dei momenti di maggiore fermento. Da una parte la conferma della collaborazione con Fuorisalone come main sponsor, dall’altra la presenza all’interno dell’inedita installazione SOLFERINO 28 – ELEVATORS sviluppata dallo studio Migliore+Servetto presso la storica sede del Corriere della Sera.

All’interno dell’installazione a cielo aperto Solferino 28 – ELEVATORS, organizzata da Corriere della Sera, Living e Abitare presso la sede storica del quotidiano in via Solferino, Hyundai presenta il futuro della mobilità con nuova IONIQ 6 e un’esperienza multimediale incentrata su tecnologie all’avanguardia, sostenibilità, ricerca e innovazione.

Nel cortile di via Solferino 28, per la prima volta aperto al pubblico, svetteranno le scenografiche torri-ascensore di Elevators, installazione firmata dagli architetti Ico Migliore e Mara Servetto che condurrà i visitatori in un viaggio ideale verso il futuro per indagare la relazione tra tempo, ambienti e oggetti e dove trova spazio la visione di Hyundai per costruire un domani migliore e più sostenibile.

Hyundai supporterà anche il team del Fuorisalone con la nuova IONIQ 6 e IONIQ 5, i due modelli della gamma IONIQ completamente elettrica che saranno auto ufficiali dell’evento. Durante tutta la settimana, le IONIQ 6 e IONIQ 5 si trasformeranno in laboratorio su quattro ruote per raccontare insieme a Fuorisalone.it le installazioni e gli appuntamenti da non perdere nei design district.