Nuova Hyundai SANTA FE Hybrid arriva in Italia

Hyundai ha rilasciato il listino di Nuova SANTA FE, quinta generazione dell’iconico D-SUV del brand. L’offerta punta sull’efficiente motorizzazione full-hybrid 1.6 T-GDI HEV con potenza di sistema di 215 CV in abbinamento al cambio automatico a 6 rapporti. Nuova SANTA FE è ordinabile nelle versioni a 2 o 4 ruote motrici e nelle configurazioni a 5 o 7 posti.

L’allestimento Business prevede una configurazione di serie già estremamente ricca, con un prezzo particolarmente competitivo di € 49.600. La dotazione comprende cerchi in lega 18” (235/60 R18), fari anteriori e posteriori Full LED, portellone posteriore elettrico, barre portatutto sul tetto, luci interne a LED, climatizzatore automatico bizona, cambio shift-by-wire, Smart Key, sedili anteriori riscaldati e volante riscaldato e rivestito in pelle. Presenti anche il sistema di navigazione con display touchscreen da 12.3” con connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless, Bluetooth e riconoscimento vocale, servizi telematici Bluelink®, retrocamera e aggiornamenti Over The Air (OTA) oltre a sensori di parcheggio anteriori e posteriori, tendine parasole posteriori, caricatore wireless per smartphone, prese USB anteriore e posteriore e quadro strumenti digitale da 12’’ con schermo TFT da 4,2’’.

Nuova SANTA FE è equipaggiata di serie con un’ampia gamma di funzioni di sicurezza e di assistenza alla guida Hyundai SmartSense, tra cui la frenata autonoma di emergenza con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli e funzione junction (F.C.A. 1.5), il Rear Occupant Alert (R.O.A.), il Sistema di riconoscimento attivo dei limiti di velocità (I.S.L.A.), il Sistema di mantenimento al centro della corsia (L.F.A.), l’Highway Driving Assist (H.D.A.) e il Cruise Control Adattivo con funzione Stop & Go (S.C.C.), oltre a In Cabin Camera (I.C.C.) e sistema eCall.