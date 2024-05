Nuova Hyundai SANTA FE premiata ai Red Dot Design Award 2024

Hyundai conferma la sua leadership globale nel campo del design con un prestigioso riconoscimento ai Red Dot Award 2024, dove la Nuova SANTA FE ha ottenuto il premio nella categoria “Product Design: Cars and Motorcycles”, aggiudicandosi così uno dei tre principali premi di design al mondo.

La quinta generazione della SANTA FE, con il suo innovativo approccio al design denominato “Open for More”, offre uno spazio posteriore estremamente generoso e flessibile, che si distingue per la sua eccellenza nel settore. Questo risultato è reso possibile grazie all’allungamento del passo e all’ampia apertura del portellone posteriore. L’estensione del passo non solo consente una maggiore versatilità, ma migliora anche il comfort dei passeggeri nella terza fila di sedili.

Nuova SANTA FE si caratterizza per le sue linee squadrate e uno stile boxy: la parte anteriore genera una sensazione di imponenza grazie al cofano alto, ai fari a forma di H e ai parafanghi marcati. Gli elementi di design a forma di H reinterpretano l’iconica “H” di Hyundai, tratto che si ritrova nella fanaleria sia anteriore sia posteriore. La carrozzeria è definita da linee essenziali – come il tetto piatto, i passaruota ben definiti e lo sbalzo anteriore accorciato – per un look robusto ma anche elegante

L’abitacolo offre uno spazio interno generoso, con un ampio portellone posteriore che quando aperto ricorda quasi una terrazza. I sedili ripiegabili della seconda e terza fila offrono uno spazio ai vertici della categoria, enfatizzato dal design raffinato ricco di linee orizzontali e verticali

Le dotazioni high-tech includono un display panoramico e una doppia base di ricarica wireless. Per gli interni sono stati utilizzati materiali sostenibili, come plastica riciclata e similpelle ecologica. I colori, sia degli interni che degli esterni, si ispirano alla luce naturale, portando energia e dinamismo nell’esperienza a bordo.