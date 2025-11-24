Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

La nuova generazione di Jeep Compass debutta ufficialmente sulle strade europee, confermandosi come uno dei modelli più attesi nel panorama dei SUV di medie dimensioni. Presentata a Barcellona nell’ambito delle prove stampa internazionali, la nuova Compass rappresenta un’evoluzione profonda sotto ogni punto di vista: dal design al comfort, dalla meccanica alle tecnologie digitali.

Progettata e ingegnerizzata in Europa, la nuova Jeep Compass coniuga l’autentico design del marchio americano con un’inedita raffinatezza stilistica e un livello tecnologico da segmento premium. Gli interventi tecnici sono molteplici: sospensioni tarate per il massimo equilibrio tra agilità e comfort, sterzo più preciso e fluido, nuove modalità di guida intelligenti e una struttura elettrica completamente ridisegnata.

L’estetica si evolve in chiave funzionale. Lunga 4,55 metri, la vettura adotta un design aerodinamico con frontale rinnovato e componenti come radar e telecamere spostati in alto per evitare danni durante l’uso off‑road. L’altezza da terra è di 200 mm, la stabilità in curva migliora con una riduzione del rollio del 20% e l’isolamento acustico è incrementato grazie all’impiego di materiali più spessi e assorbenti.

All’interno, comfort e spazio sono da riferimento. I sedili posteriori offrono 20 mm aggiuntivi per le gambe e il bagagliaio raggiunge i 550 litri di capacità, con 45 litri in più rispetto alla precedente generazione. Materiali e finiture sono stati scelti per garantire una sensazione premium, mentre la disposizione dei comandi favorisce l’intuitività e l’ergonomia.

Tra le principali innovazioni spicca il sistema di guida Selec‑Terrain®, una tecnologia esclusiva del marchio che introduce reali regolazioni meccaniche in base al terreno. Il conducente può scegliere tra cinque modalità – Auto, Sport, Snow, Sand/Mud ed Electric – che ottimizzano la trazione, l’erogazione di potenza e la stabilità. Ogni configurazione integra i sistemi ESP, ABS e trazione per garantire precisione e sicurezza anche nelle condizioni più difficili.

Sul fronte delle motorizzazioni, la nuova Compass offre una gamma elettrificata completa. Al lancio sono disponibili le versioni e‑Hybrid e BEV da 213 CV a trazione anteriore, cui si aggiungeranno un ibrido plug‑in da 195 CV e due varianti BEV supplementari, fino alla versione top di gamma da 375 CV a trazione integrale con nuovo motore elettrico posteriore sviluppato in esclusiva per il modello.

La tecnologia di bordo rappresenta un punto di svolta. L’architettura elettronica di ultima generazione consente di accedere a servizi connessi tramite i pacchetti Connect ONE e Connect PLUS. Il primo, incluso per dieci anni, comprende funzioni come la programmazione della ricarica e il controllo remoto dell’auto tramite la nuova app Jeep 2.0. Il secondo, con un anno di prova gratuita, include navigazione connessa, pianificazione dei viaggi e integrazione con intelligenza artificiale basata su ChatGPT.

Il sistema multimediale integra un display centrale da 16 pollici e un quadro strumenti digitale da 10,25”, supportati da Head‑Up Display e comandi al volante di nuova concezione. Nelle versioni elettriche debutta anche la funzione One‑Pedal Drive, che consente di gestire accelerazione e decelerazione con un solo pedale, semplificando ulteriormente la guida.

Sul piano della sicurezza, la Compass introduce di serie la guida autonoma di Livello 2. Il Predictive Adaptive Cruise Control (P‑ACC) regola in modo dinamico la velocità in base al tracciato e alle curve, mentre la funzione di cambio corsia semi‑automatico assiste il conducente tra 70 e 180 km/h, migliorando comfort e serenità di marcia.

La gamma si apre con la versione e‑Hybrid da 145 CV, capace di un’autonomia fino a 970 km, e con la Full Electric da 213 CV per un massimo di 500 km di percorrenza. Il listino parte da 39.900 euro per la e‑Hybrid e da 47.900 euro per la BEV, entrambe proposte con formule di finanziamento mensile da 249 euro per 36 mesi.

Con la nuova Compass, Jeep riafferma la propria leadership nel mondo dei SUV, unendo il DNA off‑road che da 85 anni definisce il marchio a una visione moderna della mobilità elettrificata. Il risultato è un veicolo versatile, potente e tecnologicamente avanzato, pronto a offrire libertà di scelta e piacere di guida su ogni terreno.