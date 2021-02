Nuova Jeep Gladiator: il pick-up innovativo tra tradizione e futuro

In occasione del suo ottantesimo anniversario, il marchio Jeep introduce in Europa l’inarrestabile Jeep Gladiator, il nuovo pick-up Jeep dallo spiccato carattere lifestyle, estremamente versatile e capace di soddisfare bisogni di mobilità e libertà, distinguersi nel quotidiano e vivere al massimo ogni momento della giornata. Perché con Jeep Gladiator è facile superare ogni ostacolo e divertirsi, senza rinunce, senza vincoli e senza compromessi. Ed è proprio qui che risiede la sua unicità nel segmento: innata capacità di soddisfare le reali esigenze di trasporto professionale ma che, grazie alla sua grande versatilità, si trova a proprio agio anche nella vita quotidiana e nel tempo libero.

Il nuovo modello inoltre segna l’importante ritorno del brand nel segmento dei pick-up dopo circa trenta anni dal lancio dell’ultimo esemplare Jeep con credenziali ‘truck’ e cassone, la Comanche prodotta dal 1986 al 1992. Dunque Gladiator si inserisce appieno nell’heritage Jeep e porta all’attenzione un’importante tradizione del marchio che affonda le sue radici nel lontano 1947, anno in cui la Willys Overland presentava il primo esemplare truck a quattro ruote motrici da 1 tonnellata basato sul modello CJ-2A. A questo primo pick-up seguirono nell’arco di mezzo secolo diversi modelli – tutti con caratteristiche comuni – ovvero realizzati per essere robusti, versatili e affidabili.

E oggi questa tradizione consolidata riparte con la nuova Gladiator, un pick-up estremamente versatile che condivide il DNA della Jeep Wrangler in termini di impareggiabile capability all-terrain e libertà di guida open-air. Al tempo stesso, si tratta di un modello che è stato specificamente progettato e ingegnerizzato per essere al 100% un pick-up e consentire di poter “andare ovunque e fare qualsiasi cosa” grazie a contenuti tecnologici avanzati, un motore potente ed efficiente, praticità e flessibilità nel trasporto di carico.

La nuova Jeep Gladiator presenta un design robusto e distintivo, immediatamente riconoscibile grazie all’utilizzo di elementi stilistici tipici del marchio. Tra questi, spicca l’iconica griglia a sette elementi della Wrangler, che il team di design Jeep ha leggermente aggiornato, inclinandola all’indietro a vantaggio dell’aerodinamica. Su tutti gli allestimenti sono di serie fari anteriori e posteriori e fendinebbia a LED dotati di una luce bianca estremamente nitida e rendono inconfondibile il look della Gladiator.

Gli interni della nuova Jeep Gladiator presentano uno stile autentico, all’insegna del comfort, della funzionalità e della versatilità, grazie ai numerosi vani portaoggetti nel pianale, come il cassetto estraibile sotto i sedili della seconda fila con chiusura a chiave, i vani chiusi dietro lo schienale dei sedili posteriori o le tasche a rete che si estendono per tutta la lunghezza delle porte. Caratteristica esclusiva nel segmento, sono inoltre gli interni completamente lavabili.

Funzionale è anche il nuovo supporto posto nel vano porta oggetti, sotto il sedile della seconda fila, che consente di riporre le viti e i bulloni delle coperture, delle porte e del parabrezza ripiegabile quando si viaggia scoperti.

Spiccano nell’abitacolo, il touchscreen da 8,4″ del sistema Uconnect di quarta generazione e il quadro strumenti con display TFT da 7″. Quest’ultimo consente di scegliere tra oltre 100 modalità di configurazione e visualizzazione dei dati, per un facile utilizzo durante la guida

La nuova Jeep Gladiator si distingue per l’elevata funzionalità e per le dotazioni intuitive e di facile utilizzo. È di serie sulla Launch Edition e sulla serie 80° Anniversario, la telecamera frontale che consente di rilevare gli ostacoli sui percorsi off-road (a richiesta su Overland). La telecamera anteriore è posizionata al centro della griglia anteriore ed è attivabile attraverso un bottone sul display dello Uconnect.

La gamma Gladiator, disponibile in Europa, propone il potente motore MultiJet V6 da 3,0 litri, dotato di serie del sistema Engine Stop-Start (ESS), che eroga 264 CV di potenza a 3.600 giri/min e 600 Nm di coppia a 1.400-2.800 giri/min. Progettato e costruito nello stabilimento di Cento a Ferrara, in Italia, questo sofisticato propulsore, è caratterizzato da un’avanzata tecnologia turbo con cuscinetti a basso attrito progettati per aumentare la risposta e le prestazioni ai bassi regimi. È abbinato a un cambio automatico a otto marce che consente di ottimizzare l’erogazione della potenza del motore nella guida su tracciati off-road e di beneficiare di un’erogazione regolare della coppia alle velocità autostradali.

Gladiator garantisce ottime capacità off-road grazie al sofisticato sistema di trazione integrale Selec-Trac, dotato di scatola di rinvio a due velocità con rapporto delle marce ridotte pari a 2,72:1, assali anteriore e posteriore Dana 44 heavy-duty di terza generazione con rapporto posteriore al ponte pari a 3,73. presenta inoltre la tecnologia “shift on the fly” che consente di passare dalla modalità di marcia a due ruote motrici (2WD) a quella a quattro ruote motrici (4WD High) ad una velocità fino a 72 km /h. In condizioni di guida normali, il sistema Selec-Trac prevede la marcia a due ruote motrici (2WD) e la trasmissione del 100% della coppia all’asse posteriore.

I due allestimenti che compongono la gamma Jeep Gladiator presentano una dotazione e una caratterizzazione specifica, pensata per soddisfare le esigenze di ogni cliente. L’allestimento Overland rappresenta il massimo sia in termini di comfort che di contenuti tecnologici ed offre un ricco equipaggiamento di serie. All’allestimento Overland si affianca nella fase di lancio l’esclusiva “Launch Edition”: una versione a tiratura limitata dedicata ai primi clienti che ordineranno la vettura. Allestimento top di gamma, la “Launch Edition” sarà disponibile esclusivamente nelle colorazioni Black, Firecracker Red, Billet Silver, Bright White e Granite Crystal.