Nuova Kia Picanto: un mix di design audace e tecnologia avanzata

Kia ha arricchito la sua gamma di veicoli con la Nuova Picanto, una 5 porte compatta che offre un design audace e un pacchetto di tecnologia avanzata. Questa nuova versione introduce numerosi aggiornamenti che consentono ai clienti Kia di sperimentare un’esperienza di guida moderna e stimolante, godendo appieno della libertà e del piacere di viaggiare in automobile con grande stile.

La Nuova Picanto prende ispirazione dalla filosofia di design “Opposites United” di Kia, che si basa sull’incontro di aspetti divergenti come natura e modernità per creare un insieme armonioso. Il risultato è uno stile audace e futuristico racchiuso in un modello moderno e sportivo.

Il nuovo frontale della vettura conferisce un’immagine audace ed effetto, con una particolare e distintiva firma luminosa che funge da raccordo tra la caratteristica Tiger Nose, il parafango e il cofano, fino a raggiungere le prese d’aria laterali. I fari opzionali con tecnologia LED e le luci diurne sviluppate in verticale sottolineano la modernità e il look high tech, conferendo alla nuova Picanto un aspetto più robusto e sicuro. La vista posteriore, caratterizzata da linee semplici e definite, mette in evidenza il collegamento verticale tra le luci e il paraurti. L’innovativa firma luminosa posteriore, posizionata nella parte centrale del portellone e unita al nuovo paraurti, enfatizza la robustezza e la larghezza della vettura.

Per quanto riguarda il design dei cerchi in lega, la Picanto sarà disponibile con una varietà di dimensioni, partendo dai cerchi da 14 pollici di serie fino ai cerchi da 16 pollici sulle versioni più ricche. La versione GT Line si distingue per un frontale grintoso, con il celebre Tiger Nose che si estende in larghezza, sottolineando le caratteristiche sportive della vettura. I nuovi cerchi specifici da 16 pollici con taglio diamantato e un diffusore posteriore completano l’immagine altamente prestazionale della GT Line.

La Nuova Picanto offre una vasta scelta di colori per la carrozzeria, con nove tinte disponibili. Quattro colorazioni inedite debuttano con il lancio del nuovo modello: Signal Red, Smoke Blue, Sporty Blue e Adventurous Green. Queste nuove opzioni consentono alla Picanto di distinguersi con una nuova immagine immediatamente riconoscibile.

Sotto il cofano, la Nuova Picanto offre due opzioni di motorizzazione a benzina: un motore da 1,0 litri e uno da 1,2 litri. Il motore da 1,0 litri è progettato per coloro che cercano la massima efficienza, mentre il propulsore da 1,2 litri è rivolto a coloro che desiderano prestazioni più elevate, soprattutto in termini di velocità e accelerazione, grazie alla sua maggiore coppia motrice che facilita la guida in salita e i sorpassi. Entrambi i motori sono riferimenti in termini di efficienza e presentano basse emissioni di CO2. I motori aspirati sono dotati di un sistema di ricircolo dei gas di scarico migliorato e una fasatura delle valvole di aspirazione ottimizzata. Inoltre, entrambi i motori offrono un più efficace raffreddamento della camera di combustione grazie agli aggiornamenti introdotti. La trazione è anteriore su entrambe le versioni e i clienti possono scegliere tra un cambio manuale a cinque marce (5MT) o il cambio manuale automatizzato (AMT) di Kia, sempre a cinque marce, con frizione gestita tramite attuatori per una guida super confortevole.

La Nuova Picanto è dotata di serie di un sistema di navigazione touchscreen “floating” da 8,0 pollici e di un display digitale nel quadro strumenti del conducente. Il sistema di infotainment da 8,0 pollici offre una connessione multipla Bluetooth, che consente agli utenti di associare contemporaneamente fino a due dispositivi mobili: uno per l’uso del telefono e dei media in vivavoce e l’altro solo per l’uso dei media. Il sistema è dotato di serie di Apple CarPlay e Android Auto.

Le funzionalità di Kia Connect arricchiscono ulteriormente l’esperienza di guida con una vasta gamma di servizi, tra cui informazioni sul traffico in tempo reale, previsioni del tempo, punti di interesse (POI) e informazioni sulle restrizioni di parcheggio.

Una delle nuove funzionalità di connettività introdotta sulla Nuova Picanto è l’Online Voice Recognition, il riconoscimento vocale online, che consente ai conducenti di interagire con il veicolo tramite semplici comandi vocali per cercare punti di interesse, indirizzi e aggiornamenti meteorologici.