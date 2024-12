Nuova Lancia Gamma: prodotta a Melfi in versione ibrida ed elettrica

In occasione del Tavolo Stellantis svoltosi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per l’Enlarged Europe, ha ribadito al Ministro Adolfo Urso il forte impegno del Gruppo verso l’Italia e il suo tessuto produttivo e sociale.

Tra i punti chiave emersi, spicca il ruolo centrale del marchio Lancia, che si trova al centro di un vero e proprio Rinascimento. Questo rilancio del brand, che combina nuovi modelli, showroom esclusivi e un processo di internazionalizzazione, mira a riportare Lancia ai vertici del mercato premium.

Uno degli annunci più significativi è la conferma che la nuova ammiraglia Lancia Gamma sarà prodotta presso l’iconico stabilimento di Melfi, in Basilicata, a partire dal 2026. Questo sito, riconosciuto come uno degli impianti d’eccellenza di Stellantis, è stato scelto per la sua elevata qualità produttiva e per il suo ruolo strategico nella transizione verso la mobilità elettrica.

La nuova Gamma sarà disponibile in versione elettrica e ibrida, sfruttando la piattaforma multi-energy STLA Medium, che garantisce alte prestazioni e sostenibilità. Disegnata, progettata e sviluppata in Italia, questa vettura rappresenta una combinazione di eleganza, tecnologia e attenzione alle esigenze di mercato, offrendo soluzioni di mobilità avanzate.

Lo stabilimento di Melfi, inaugurato nel 1994, rappresenta un fiore all’occhiello dell’industria manifatturiera nazionale. Con processi produttivi altamente automatizzati e un focus sulla sostenibilità, il sito è una colonna portante della strategia di elettrificazione di Stellantis.

La produzione della nuova Gamma segna anche un ritorno alle radici: lo stabilimento di Melfi aveva già ospitato, tra il 1995 e il 2003, la produzione della seconda generazione della Ypsilon. Questo legame storico si rinnova oggi con un progetto che punta a valorizzare ulteriormente il Made in Italy.

Il rilancio di Lancia è parte integrante del piano strategico Stellantis “Dare Forward”, che prevede il lancio di tre nuovi modelli, uno ogni due anni. Il percorso è iniziato alla fine del 2023 con la presentazione del nuovo logo e del concept Lancia Pu+Ra HPE. Successi come quello della nuova Ypsilon, già acclamata da pubblico e critica, testimoniano l’efficacia di una roadmap chiara e ambiziosa.