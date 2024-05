Nuova Lancia Ypsilon: aperti gli ordini in Italia

Si apre, in Italia, l’ordinabilità dell’intera gamma di Nuova Lancia Ypsilon, disponibile in tre nuovi allestimenti, tutti con motorizzazione sia ibrida che elettrica, e contestualmente si avvia la produzione di serie della vettura.

I tre allestimenti disponibili sono: la versione Nuova Lancia Ypsilon, elegante e dedicata ai clienti più giovani; Nuova Lancia Ypsilon LX, la versione più ricca e completa; oltre alla NUOVA LANCIA YPSILON EDIZIONE CASSINA.

Due le motorizzazioni disponibili, ibrido e 100% elettrico. Le prime unità della Nuova Lancia Ypsilon arriveranno nei concessionari italiani a partire da inizio giugno. E per rendere l’acquisto ancora più accessibile, Lancia offre un’offerta finanziaria in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia, a partire da 150€ al mese, inclusa la garanzia di 3 anni/30.000km e la soluzione di ricarica domestica Easy Wallbox per i modelli elettrici.