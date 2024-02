Nuova Lancia Ypsilon: ecco l’EDIZIONE LIMITATA CASSINA

E’ tutto pronto per l’atteso debutto ufficiale della Nuova Lancia Ypsilon, la pioniera della rinascita del marchio. Questo modello segna l’entrata di Lancia nel mondo della mobilità elettrica, incarnando al contempo l’apice del comfort a bordo. La presentazione avverrà il 14 febbraio a Milano, attraverso l’esclusiva NUOVA LANCIA YPSILON EDIZIONE LIMITATA CASSINA. Questa edizione sarà disponibile in Italia in soli 1906 esemplari, omaggio al fondatore del marchio, nato appunto nel 1906.

Oggi prende il via la campagna “1 di 1906” in Italia, rivolta a coloro che ambiscono a far parte dei primi 1906 acquirenti. I partecipanti avranno la possibilità di essere contattati per esplorare da vicino questo modello esclusivo. Il processo per ottenere la prelazione al contatto da parte di un esperto Lancia è facile, veloce e interamente digitale. L’adesione alla campagna non comporta vincoli e consente ai clienti interessati di convertire il loro interesse in realtà quando il veicolo sarà disponibile, senza obblighi di preordinazione o deposito.

L’offerta di lancio per la Nuova Lancia Ypsilon EDIZIONE LIMITATA CASSINA sarà svelata il 14 febbraio, seguita dall’inizio del tour della vettura presso gli showroom Lancia italiani il giorno successivo, già dotati della nuova Corporate Identity del marchio.

Questa edizione limitata incarna la sinergia tra due eccellenze, l’automotive e l’interior design, rappresentando l’evoluzione del concept Lancia Pu+Ra HPE. I dettagli stilistici esclusivi, dal colore Blu Zaffiro degli esterni al blu degli interni, dai sedili in velluto con motivo a “cannelloni” al tavolino multifunzionale firmato da Cassina, simboleggiano la collaborazione e offrono un’esperienza di viaggio unica.