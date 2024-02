Nuova Lancia Ypsilon: inizia la nuova era del Marchio

Con il lancio della nuova Ypsilon, Lancia entra ufficialmente nel suo nuovo corso, ripartendo dall’ Italia.

Nuova Lancia Ypsilon è la prima vettura di produzione ad applicare Lancia Pu+Ra Design, il nuovo linguaggio di Design Lancia (nome nato dalla crasi tra le parole “Puro” e “Radicale”), unico nel suo genere e destinato a durare nel tempo. Negli esterni si infatti le forme morbide, eleganti, pure e sensuali dell’Aurelia e della Flaminia, unite con le più moderne espressioni di radicalità e semplicità, ispirate alla storia sportiva del marchio incarnata dalle famose Stratos e Delta, nonché al linguaggio dell’architettura, dell’arredamento e della moda. Gli iconici fanali full LED rotondi, con un richiamo all’indimenticabile Lancia Stratos, contengono oggi un nuovo elemento di design, la lettera Y, estrema sintesi simbolica che viene disposta orizzontalmente all’interno delle circonferenze, e incorniciano la nuova scritta Lancia, realizzata in finitura inox satinata. Un perfetto dialogo tra purezza e radicalità, enfatizzato anche dalla scritta Ypsilon che compare nel posteriore e, attraverso i suoi caratteri in “handwriting”, si ispira a iconiche vetture storiche Lancia simboli di purezza come Fulvia, Flavia e Flaminia.

Il rinnovato lettering è protagonista anche del frontale, nero lucido, ispirato alla Lancia Beta Montecarlo. Qui la scritta Lancia campeggia sopra ad una reinterpretazione in chiave moderna della storica calandra, il calice, proiettandolo nel futuro attraverso un’illuminazione futuristica: tre raggi di luce LED rendono questo elemento iconico, memorabile e riconoscibile da lontano, sia di giorno che di notte.

Con Nuova Lancia Ypsilon si concretizza la visione del marchio in termini di tecnologia e infotainment. La tecnologia di Lancia è semplice, senza sforzi e intuitiva, per facilitare l’esperienza del cliente a bordo dell’auto, accogliendolo e facendolo “sentire a casa”, ovunque si trovi.

Pilastro di questo concetto è S.A.L.A., un’interfaccia virtuale e intelligente che racchiude i parametri essenziali per creare un’esperienza di guida confortevole, in perfetto stile Lancia. In italiano, “SALA” significa salotto di casa, ma in questo caso è l’acronimo di Sound Air Light Augmentation, un infotainment che accentra le funzioni di audio, climatizzazione e illuminazione, consentendo a guidatore e passeggero di adattare l’ambiente interno, con il semplice tocco di un pulsante.

S.A.L.A. è inoltre equipaggiata con CarPlay e Android Auto wireless di serie, wireless phone charger e tre prese USB-C, per chi non riesce a rinunciare al proprio device personale. L’infotainment si completa con S.A.L.A. HUB, l’assistente virtuale che migliora la connessione tra auto e conducente, enfatizzando il carattere tecnologico della vettura. Infine, a completamento dell’esperienza di guida, la Nuova Lancia Ypsilon è l’unico modello del segmento equipaggiato con Guida Autonoma di livello 2 come dotazione standard, per viaggiare in ambiente extraurbano con maggiore sicurezza e semplificare l’esperienza di guida, permettendo al cliente Lancia di godersi a pieno l’atmosfera a bordo. La Guida Autonoma di livello 2 regola infatti automaticamente la velocità di crociera e la traiettoria, attraverso l’Adaptive Cruise Control e il Lane Centering. La Guida Autonoma di livello 2, attivabile tra i 30 e i 150 km/h, include il Traffic Jam Assist con funzione Stop&Go, che in caso di arresto nel traffico garantisce la ripartenza in autonomia per una guida più confortevole.

Nella versione full electric è la prima vettura 100% elettrica del marchio. Il modello rappresenta l’ingresso nell’era della mobilità elettrica, concretizzandone la visione in termini di autonomia, tempo di ricarica ed efficienza per una prestazione ai vertici del mercato.

Con una power unit da 156 cavalli/115 kW e una batteria da 51kWh, che la rendono best in class nel segmento B hatchback premium, Nuova Ypsilon vanta un’autonomia fino a 403 km in ciclo combinato WLTP e con una ricarica rapida di 24 minuti (per passare dal 20% all’80%) o di 100 km in 10 minuti. Il consumo della vettura è inoltre compreso tra i 14,3 e i 14,6 kWh ogni 100 km.

La strategia di elettrificazione del marchio Lancia, chiara e ambiziosa, prevede l’introduzione di tre nuovi modelli, uno ogni due anni. Nuova Lancia Ypsilon viene oggi lanciata nella versione BEV, alimentata da una propulsione full electric. Coerentemente con “Dare Forward”, il piano strategico di Stellantis, dal 2026 Lancia offrirà soltanto modelli 100% elettrici.

Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina è già ordinabile e il suo prezzo di listino per l’Italia è di 39.999 euro (34.999 euro in caso di rottamazione fino a Euro 4) ed è comprensivo del wallbox casalingo.