Nuova Lancia Ypsilon: ora anche ibrida

Nuova Lancia Ypsilon, la prima vettura della nuova era di LANCIA è stata presentata lo scorso 14 febbraio a Milano in versione 100% elettrica, con l’esclusiva EDIZIONE LIMITATA CASSINA, disponibile in Italia in 1906 unità, certificate e numerate, in omaggio all’anno di nascita del marchio.

Oggi Nuova Lancia Ypsilon EDIZIONE LIMITATA CASSINA è disponibile anche in versione ibrida: ideale per tutti coloro che ricercano versatilità e rispetto per l’ambiente, la vettura è alimentata da un motore ibrido di ultima generazione, con cilindrata di 1.2, 48V a 3 cilindri e 100 CV (74 Kw), che abbina il massimo dell’efficienza alla massima affidabilità. Il motore garantisce una velocità massima di 190 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9.3”, ma la possibilità di passare all’alimentazione elettrica permette di ridurre i consumi della vettura e migliorare l’esperienza di guida, anche grazie ai sistemi di manovra a basso consumo che rendono i movimenti fluidi e dinamici al contempo, anche nei percorsi in città.

La versione ibrida è dotata unicamente di cambio automatico e-DCT a 6 rapporti e, grazie al supporto delle funzionalità elettroniche quali e-Start, w-Parking, e-Queueing ed e-Creeping, permette di plasmare lo stile di guida migliore sulla base delle personali esigenze e preferenze del conducente.