Nuova Mercedes-AMG GLC: due varianti high-performance

La nuova Mercedes-AMG GLC raccoglie un’eredità di grande successo introducendo importanti innovazioni. Il nuovo nuovo SUV high-performance della Stella è disponibile in due livelli di prestazioni e allestimenti: il modello d’ingresso, GLC 43 4MATIC e il primo SUV ibrido ad alte prestazioni, GLC 63 S E PERFORMANCE.

Una delle prime cose che cattura l’attenzione è il design esterno, dove i dettagli specifici AMG sottolineano il carattere dinamico e l’alta qualità di queste nuove varianti di Mercedes-AMG GLC. La griglia del radiatore specifica AMG con listelli verticali e la grembiulatura anteriore AMG con flics, prese d’aria sportive ed elementi cromati conferiscono alla vettura un aspetto grintoso ed elegante allo stesso tempo. L’aerodinamica è stata attentamente curata, con flics, grandi prese d’aria e barriere d’aria che indirizzano il flusso d’aria in modo ottimale per migliorare le prestazioni. I dettagli estetici continuano con soglie laterali armoniosamente integrate e una grembiulatura posteriore in stile diffusore per il modello GLC 43 o un pannello diffusore aggiuntivo per il GLC 63 S, entrambi completati da doppi terminali di scarico.

Gli interni della Mercedes-AMG GLC sono altrettanto affascinanti, con sedili AMG in ARTICO/microfibra MICROCUT AMG caratterizzati da grafiche e rivestimenti di grande impatto, che aggiungono un tocco di sportività all’abitacolo. Per coloro che desiderano un tocco di lusso, è disponibile l’opzione di rivestimenti in pelle e nappa, completati da uno stemma AMG in rilievo nei poggiatesta anteriori. Gli optional comprendono anche i sedili Performance AMG, che permettono al guidatore e ai passeggeri di godere del massimo comfort durante la guida.

Il sistema di infotainment MBUX, presente a bordo, offre diverse funzioni specifiche AMG, con visualizzazioni speciali presenti nel quadro strumenti, nel display centrale multimediale e nell’head-up display opzionale. Il design “Supersport” AMG permette di accedere a vari contenuti attraverso una struttura verticale, inclusi menu di configurazione delle impostazioni delle sospensioni o della trasmissione, mappe di navigazione e dati di consumo in stile “Supersport”.

Un aspetto particolarmente interessante è l’integrazione dell’AMG TRACK PACE, un recorder di dati per l’uso in pista, che registra oltre 80 dati specifici del veicolo durante la guida su circuito, tra cui velocità, accelerazione e angolo di sterzata, dieci volte al secondo. Questi dati possono poi essere utilizzati per analizzare le prestazioni e migliorare le abilità di guida. Questa funzionalità è di serie sul modello GLC 63 S e opzionale sul GLC 43.

GLC 43 è dotato di un 4 cilindri da 2 litri capace di erogare 421 CV e 500 Nm, con un ulteriore boost di 14 CV grazie al generatore di avviamento a cinghia alle basse velocità. Nel modello GLC 63 S, lo stesso motore da 2 litri raggiunge una potenza di 476 CV ed è affiancato da un’unità elettrica sull’asse posteriore, che aggiunge ulteriori 204 CV alla potenza complessiva, portando il totale a 680 CV e una coppia massima combinata di 1.020 Nm. La vettura è anche dotata di una batteria da 6,1 kW, che offre un’autonomia elettrica di 12 km e può essere ricaricata tramite il sistema di recupero dell’energia o collegandola a una presa elettrica.