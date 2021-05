Nuova Mercedes-Maybach Classe S debutta in Italia

Dal lancio nel 2015 Mercedes-Maybach Classe S è stata consegnata in circa 60.000 esemplari in tutto il mondo. Nel 2019, con circa 12.000 unità, le vendite di Mercedes-Maybach Classe S hanno toccato la punta più alta: in Cina il tasso di crescita è stato a due cifre. Oltre alla Cina, i mercati principali degli scorsi anni sono stati la Russia, la Corea del Sud, gli USA e la Germania. La nuova Mercedes-Maybach Classe S debutta oggi sul mercato italiano con prezzi a partire da 187.580 euro per la S 580 4MATIC Mild Hybrid.

Il modello più lussuoso della Stella combina la perfezione e il carattere high-tech dell’ammiraglia di Mercedes-Benz, con l’esclusività e la tradizione di Maybach. Esteticamente, il frontale è caratterizzato dal particolare cofano motore con aletta cromata e dalla mascherina del radiatore Mercedes-Maybach, il cui tratto distintivo è dato dai listelli verticali di forma tridimensionale. La scritta MAYBACH è integrata in modo elegante nella cornice cromata della griglia. Le porte posteriori sono più larghe rispetto agli altri modelli della serie, e sui montanti C si trova un finestrino laterale triangolare fisso. Un logo del marchio Maybach posto sul montante C sottolinea l’esclusività dell’auto. A Mercedes-Maybach Classe S può essere equipaggiata con porte Comfort posteriori a comando elettrico.

Il look particolare di Mercedes-Maybach Classe S presenta una verniciatura bicolore applicata a mano secondo i più severi criteri qualitativi, arricchita da una striscia di separazione. Si tratta di un equipaggiamento, come la tecnologia DIGITAL LIGHT per i fari, che offre funzioni nuove, come la proiezione di segni di demarcazione o di simboli sulla carreggiata. L’abitacolo di Mercedes-Maybach Classe S si basa sull’allestimento interno completamente rivisitato di Mercedes-Benz Classe S. Plancia portastrumenti, consolle centrale e braccioli costituiscono un’unità scultorea che sembra sospesa su un ambiente arioso.

Sono disponibili fino a cinque schermi; di serie è presente un display centrale OLED da 12,8 pollici che funge da centrale di comando high-tech. È disponibile anche offerto un display del conducente in 3D da 12,3 pollici con rappresentazione tridimensionale degli altri utenti della strada e con un suggestivo effetto di profondità e ombreggiatura.

L’estetica particolare del display del conducente nella modalità di visualizzazione Exclusive sottolinea la posizione di spicco di Mercedes-Maybach. La cornice degli strumenti circolari è nella tonalità oro rosé tipica del marchio.

A bordo non manca nemmeno il lusso classico, con la novità dei numerosi elementi decorativi per i sedili anteriori. Pregiati gusci in legno avvolgono il retro del sedile lato guida e di quello del passeggero anteriore. Con il vano posteriore First Class un elemento decorativo in legno altrettanto raffinato arricchisce lo spazio tra i due passeggeri posteriori. Una chiara indicazione del fatto che Mercedes-Maybach Classe S è ideale per la modalità autista è la presenza, di serie, di sedili Executive a sinistra e a destra e del pacchetto chauffeur.

A bordo di Nuova Classe S debutta la seconda generazione di MBUX (Mercedes-Benz User Experience), il sistema con capacità di autoapprendimento introdotto nel 2018. La straordinarietà di MBUX è il suo collegamento in rete con i più svariati sistemi e dati dei sensori della vettura. Sui cinque schermi, alcuni dotati di tecnologia OLED, visualizzazioni brillanti facilitano la gestione delle funzioni comfort e della vettura. Le possibilità di personalizzazione e di gestione intuitiva dei comandi sono state notevolmente ampliate. Mercedes-Maybach Classe S dispone dell’assistente per interni MBUX anche nel vano posteriore.

L’assistente per interni MBUX riconosce i comandi impartiti con i movimenti, interpretando la direzione dello sguardo, i movimenti delle mani e il linguaggio del corpo degli occupanti, così da assisterli con funzioni automatiche della vettura in base alla situazione specifica. Mercedes-Maybach Classe S è anche in grado di rilevare i movimenti e i gesti degli occupanti del vano posteriore servendosi di telecamere laser 3D nel rivestimento del tetto. Il porgicintura dei sedili esterni, ad esempio, fuoriesce automaticamente non appena l’assistente per interni MBUX interpreta dal movimento della mano la volontà di afferrare la cintura di sicurezza. Anche il sistema di prevenzione degli urti laterali è stato ampliato e registra l’intenzione di un passeggero posteriore di abbandonare la vettura.