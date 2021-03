Nuova Mercedes SL: iniziano i test per la leggenda della Stella

Anche se gran parte del lavoro di sviluppo sulla futura SL Roadster, configurata come una 2 posti + 2, è avvenuta in forma digitale, la parte di prove su strada rimane comunque essenziale. La messa a punto finale del sistema di trazione integrale completamente variabile 4MATIC +, ad esempio, offerto per la prima volta anche nella SL, viene svolta nelle regioni invernali. Anche il tetto in tessuto, completamente ridisegnato, deve dare prova di sé nelle dure condizioni climatiche nei pressi del Circolo Polare Artico. La dinamica di guida di questa iconica Roadster, che debutterà entro la fine dell’anno, sarà presto sottoposta a un perfezionamento finale, tra gli altri, sul tracciato nord del Nürburgring. Sul circuito da corsa più impegnativo del mondo, gli specialisti di Mercedes-AMG si assicureranno, infatti, che l’ultima interpretazione della SL attinga più che mai alle sue radici sportive.

Nel frattempo la nuova SL, di cui in futuro saranno disponibili diverse varianti esclusivamente firmate Mercedes-AMG, rimane fedele anche a virtù diverse dalla sua lunga storia: con il suo design unico e i suoi livelli eccezionali di qualità e lusso, la nuova generazione di questo leggendario modello continua una storia di successo iniziata nel 1952, anche in termini di esclusività.