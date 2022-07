Nuova MG4 Electric: intelligente, dinamica e spaziosa

Con la MG4 Electric, basata sulla nuova piattaforma MSP, il marchio MG entra nell’importante segmento C, come scelta intelligente per gli automobilisti pronti ad abbracciare uno stile di vita elettrico. Con una lunghezza di 4.287 mm, una larghezza di 1.836 mm e un’altezza di 1.504 mm, la hatchback a cinque porte è pronta a dire la sua nel competitivo segmento di appartenenza. La MG4 Electric offre un abitacolo confortevole e generoso, con spazio sufficiente per una famiglia di cinque persone, mantenendo proporzioni eleganti e sportive. Inoltre, l’equilibrata distribuzione dei pesi 50:50 consente una notevole maneggevolezza, una risposta dello sterzo diretta per una gestione ottimale degli innesti nelle curve veloci. In combinazione con la trazione posteriore, la nuova MG4 Electric assicura un piacere di guida ottimale.

Il design della nuova batteria sviluppata da SAIC Motor, dall’altezza particolarmente ridotta utilizzata da MG sul nuovo modello, ha reso possibile all’azienda di contenere l’altezza della MG4 Electric. Con uno spessore di soli 110 mm, è anche la batteria più sottile della sua categoria. La MG4 Electric sarà inizialmente disponibile con batterie da 51 kWh e 64 kWh, che consentono un’autonomia rispettivamente di 350 e 450 chilometri, secondo il ciclo WLTP.

La MG4 Electric arriverà sul mercato in diverse varianti tra cui una con la trazione integrale. Per quanto riguarda la batteria dalla capacità maggiore, il motore elettrico trasferisce all’asse posteriore una potenza massima di 150 kW, rispettivamente di 125 kW nella versione con batteria da 51 kWh. La MG4 Electric accelera da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi, mentre la velocità massima è fissata in 160 km/h.

La MG4 Electric è il primo modello MG per l’Europa basato sulla piattaforma MSP (Modular Scalable Platform) sviluppata per veicoli a batteria dalla casa madre SAIC Motor. L’architettura intelligente e modulare offre molti vantaggi in termini di flessibilità, efficienza dello spazio, sicurezza, esperienza di guida, ottimizzazione del peso e tecnologie avanzate. Il suo design scalabile è adatto a realizzare pianali con passo da 2.650mm a 3.100mm, il che consente di progettare sulla stessa piattaforma varie tipologie di telaio per diversi segmenti, che vanno dalle berline hatchback e notchback ai SUV e ai furgoni. La piattaforma modulare scalabile svolge quindi un ruolo importante nella strategia di crescita di MG in Europa.

Il magico Sistema di batterie “ONE PACK”

“ONE PACK” è una batteria dal design innovativo. Grazie alla disposizione orizzontale delle celle della batteria, l’altezza minima della batteria può raggiungere i 110 mm, la più compatta del settore, con una sostanziale ottimizzazione dell’utilizzo effettivo dello spazio. Insieme alla riprogettazione del relativo sistema di raffreddamento, la batteria “ONE PACK” offre tre vantaggi principali: altissima integrazione, lunghissima durata e sicurezza grazie al “zero thermal runaway”.

Grazie al design della batteria “ONE PACK”, la nuova MG4 Electric ha un vantaggio nella sua categoria in termini di spazio interno, peso e sicurezza. Grazie alla sua nuova architettura, la MG4 offre più spazio interno a parità di dimensioni esterne. Gli ingegneri sono riusciti anche a ridurre significativamente il peso del veicolo, a tutto vantaggio dell’efficienza e della maneggevolezza.

L’architettura della piattaforma MSP e i relativi componenti sono inoltre predisposti per l’implementazione di tecnologie avanzate. Ad esempio, la tensione di sistema dell’unità di trasmissione elettronica ad alta efficienza, che comprende la tecnologia hairpin a 8 strati e uno speciale sistema di raffreddamento dell’olio, in futuro potrà essere portata da 400 V a 800 V per caricare la batteria ancora più velocemente. Inoltre, il gruppo propulsore è in grado di supportare i futuri sistemi di sostituzione delle batterie BaaS (Battery as a Service). L’architettura integrata orientata ai servizi (SOA) consente ai veicoli di ricevere aggiornamenti over-the-air (OTA) per tutto il loro ciclo di vita. Infine, ma non per questo meno importante, la piattaforma è dotata di Pixel Point Cloud Comprehensive Environment Mapping (PP CEM), necessario per le soluzioni avanzate di guida autonoma.

Il lancio sul mercato europeo della MG4 Electric è previsto per il quarto trimestre 2022.