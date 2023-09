Nuova MINI Contryman: una tuttofare minimalista

Più alta, più lunga, più MINI – con oltre sei centimetri in più in altezza a seconda della motorizzazione selezionata e tredici in lunghezza, la nuova MINI Countryman è cresciuta notevolmente rispetto al modello precedente.

Nella sua terza generazione elettrificata, il modello più grande della nuova famiglia MINI prosegue sul percorso del marchio verso un’era di mobilità elettrica senza emissioni locali. Fin dal suo lancio sul mercato nel 2010, il modello crossover compatto ha avuto grande successo, con cinque porte e – una novità per MINI all’epoca – più di quattro metri di lunghezza. Non c’è da stupirsi: dopo tutto, la trazione integrale opzionale di questa avventuriera garantisce un divertimento di guida sicuro e senza limiti, anche fuori dai sentieri battuti.

Con la sua silhouette imponente e minimalista, la nuova MINI Countryman rappresenta il fascino, la versatilità e l’affidabilità di un veicolo crossover compatto. Il carattere off-road della vettura è definito dalle tipiche proporzioni MINI, che rendono la nuova MINI Countryman estremamente riconoscibile. Gli sbalzi corti, il cofano corto e il contrasto tra il passo lungo e le ruote grandi combinano le classiche caratteristiche di design MINI con una carrozzeria dall’aspetto atletico.

Il frontale della nuova All-Electric MINI Countryman è definito dal profilo espressivo della nuova griglia anteriore ottagonale. Un sensore radar particolarmente piccolo è incassato nella sua superficie per supportare le maggiori funzionalità dei sistemi di assistenza alla guida.

All’interno, la plancia della nuova MINI Countryman funziona completamente senza un display aggiuntivo dietro il volante: tutti i contenuti rilevanti vengono proiettati sull’head-up display opzionale. Questa riduzione all’essenziale apre la visuale sul davanti, modellando l’ampio abitacolo con componenti di alta qualità e dal design intelligente. Le forme definite dell’abitacolo e l’aumento dello spazio nei sedili anteriori conferiscono agli interni un’atmosfera moderna e ampia. Il guidatore e il passeggero anteriore godono di un comfort notevolmente migliorato nella nuova MINI Countryman, con quasi tre centimetri di larghezza in più nella zona delle spalle e dei gomiti. Anche la larghezza delle spalle dei sedili posteriori è stata aumentata di 2,5 centimetri.

Il tetto panoramico in vetro opzionale rende l’abitacolo particolarmente luminoso e accogliente, con la sezione anteriore apribile. I sedili sportivi sono disponibili in versione base e in versione JCW, nonché con regolazione elettrica opzionale del sedile con funzione di memoria. In opzione, la funzione di massaggio può offrire un maggiore relax. Tra i sedili anteriori, l’ampio bracciolo centrale regolabile aumenta il comfort di seduta.

Il display OLED centrale diventa un nuovo punto di riferimento nel settore con la sua alta risoluzione e, per la prima volta, con la sua forma rotonda. Il display centrale è l’elemento caratterizzante dell’abitacolo e migliora il classico strumento rotondo del modello precedente con l’aggiunta di un feeling completamente nuovo e di numerose funzioni. Come quadro strumenti, la MINI Interaction Unit è al centro dell’esperienza e del comfort. Grazie al MINI Operating System 9, tutte le funzioni della vettura possono essere gestite in modo intuitivo tramite il tocco o la voce. Nell’abitacolo ridisegnato, il display è stato avvicinato a entrambi i sedili anteriori ed è particolarmente facile da raggiungere. Il sottile display touch con bordo in vetro di alta qualità e un diametro di 240 mm ricorda, nella sua logica di funzionamento, i consueti standard degli smartphone. Il MINI Operating System 9 è sviluppato internamente dal BMW Group e si basa su uno stack software Android Open Source Project (AOSP). Il funzionamento è intuitivo e segue gli standard noti dell’elettronica di consumo.

Al centro dello schermo si trova il menu di avvio, dove è possibile selezionare e avviare contenuti personalizzati scorrendo lateralmente. Nella parte inferiore dello schermo si trova la barra di stato fissa contenente le voci di menu “Navigazione”, “Media”, “Clima”, “Telefonia”, “Tutte le applicazioni” e, a seconda della situazione, “Home”, che può essere selezionata direttamente. Passando il dito verso l’alto dal bordo inferiore dello schermo si accede alla barra degli strumenti, un processo che i clienti conoscono bene grazie a molti dispositivi elettronici di consumo.

Anche il nuovo e moderno concetto di colori e materiali è volutamente minimalista. Vengono utilizzati solo materiali di nuova concezione, di alta qualità e rispettosi dell’ambiente. Superfici in poliestere riciclato sotto forma di tessuto 2D di alta qualità rivestono il cruscotto e l’interno delle portiere. Il loro design bicolore aggiunge accenti distintivi, creando un’atmosfera piacevole nell’abitacolo. Quattro allestimenti di nuova concezione trasmettono versioni diverse del moderno concetto di benessere nell’abitacolo.

Il nuovo linguaggio di design “Charismatic Simplicity” si riflette anche nell’estetica dell’interfaccia utente, che riunisce elementi funzionali ed emozionali. Il design minimale utilizza una grafica completamente nuova per creare un look estremamente moderno. Gli elementi statici e dinamici si fondono naturalmente nella forma circolare del display OLED, seguendo una struttura chiara. Le micro-animazioni migliorano l’interazione già estremamente intuitiva tra il guidatore e la strumentazione centrale e sottolineano il carattere digitale della nuova famiglia MINI.

La nuova All-Electric MINI Countryman offre una mobilità senza emissioni locali e un divertimento di guida completamente elettrico. Il gruppo propulsore completamente rinnovato e la maggiore autonomia offrono la possibilità di fare escursioni oltre i confini della città – con due potenti motori elettrici e la trazione integrale. Completamente elettrico, il veicolo è disponibile nella variante Countryman E e Countryman SE ALL4, con una maggiore potenza e trazione integrale..

Il motore elettrico da 150 kW/204 CV della MINI Countryman E raggiunge una coppia di 250 Nm, accelera da fermo a 100 km/h in 8,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 170 km/h. Con 230 kW/313 CV, i motori elettrici della MINI Countryman SE ALL4 a trazione integrale raggiungono una coppia combinata di 494 Nm, accelerano la vettura da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e raggiungono una velocità massima di 180 km/h. La potente batteria ha una capacità energetica di 66,45 kWh. *

La nuova MINI Countryman è disponibile anche con innovativi ed efficienti motori a benzina. Viene offerta come MINI Countryman C con trazione anteriore, MINI Countryman S ALL4 a trazione integrale e come modello a potenza maggiorata con trazione integrale nella variante MINI Countryman JCW ALL4. La nuova MINI Countryman sarà disponibile anche nella variante diesel.