Nuova MINI Cooper: ecco la quinta generazione

MINI presenta la quinta generazione di Cooper. Migliorata su tutti i fronti, la nuova Cooper presenta un design rinnovato, nuove tecnologie e due motori a benzina contrassegnati con la lettera C per MINI Cooper e con la S per il modello Performance Enhanced.

Partiamo come sempre dall’estetica che seppur rinnovata, non tradisce il legame con la tradizione. Con un design puristico e una silhouette compatta, la MINI Cooper rappresenta l’idea di base del marchio: massimo piacere di guida con un’impronta ecologica minima. Gli sbalzi corti e il cofano corto contrastano con il passo lungo, dando alla vettura le tipiche proporzioni MINI. Nel frontale, la nuova griglia ottagonale con i suoi contorni in filigrana ne definisce ancora di più il volto caratteristico. L’aspetto suggestivo è ulteriormente rafforzato da tre firme luminose selezionabili per le luci di marcia diurna dei fari a LED MINI e per le luci posteriori a matrice ridisegnate. Tutte e tre le firme luminose selezionabili iniziano e terminano con un’animazione di benvenuto o di addio.

Il design elegante e minimalista degli interni si ispira alla Mini classica. Il nuovo volante, il display OLED rotondo, la tipica barra di comando MINI e il cruscotto rivestito in tessuto bicolore creano un senso di spaziosità nell’abitacolo. Le linee pulite sono il segno distintivo dell’abitacolo moderno con la sua generosa quantità di spazio. Il tetto panoramico in vetro contribuisce a creare un’atmosfera luminosa e accogliente.

Le funzioni di guida più importanti (freno di stazionamento, selettore delle marce, tasto start/stop, selettore della modalità di guida, controllo del volume) sono direttamente accessibili tramite la caratteristica MINI toggle bar. Il selettore del cambio nella consolle centrale lascia il posto al nuovo sistema di ricarica wireless 2.0. Qui è possibile riporre gli smartphone e ricaricarli in modalità wireless. La MINI Interaction Unit è stata spostata più vicino al guidatore nell’abitacolo di MINI Cooper. Il diametro del sottile display OLED ad alta risoluzione con bordo in vetro di alta qualità è di 240 mm. Basta dire “Hey MINI” per attivare il MINI Intelligent Personal Assistant (IPA) sul display OLED. Appare quindi una visualizzazione 3D sotto forma di un avatar “auto” o del compagno digitale MINI “Spike”.

Interagendo con il MINI IPA, il guidatore può utilizzare la sua voce per controllare un’ampia gamma di opzioni come la navigazione, la telefonia, l’intrattenimento e altre funzioni della vettura.

Due le motorizzazioni disponibili al momento: la Cooper C con un tre cilindri da 1,5 litri e 156 CV e con 230 Nm, capace di 225 km/h e di uno 0-100 km/h in 7,7 secondi; oppure la Cooper S con un quattro cilindri da 2,0 litri per 204 CV e 300 Nm, per 242 km/h di velocità e 6,6 secondi nello 0-100 km/h. In seguito si aggiungeranno la Mini Cooper elettrica e la John Cooper Works con motore potenziato. Al momento il logo JCW indica un livello di allestimento che corrisponde al top di gamma. Gli altri tre allestimenti sono: Essential, Classic e Favoured.