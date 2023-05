Nuova MINI Cooper Electric: fino a 400 km di autonomia

La famiglia MINI introduce la nuova generazione con la MINI Cooper Electric, disponibile in due configurazioni di potenza e orientata al divertimento di guida elettrico. Lanciata per la prima volta nel 2020, la MINI Cooper SE completamente elettrica ha registrato un aumento delle vendite del 25,5% nel 2022, diventando di gran lunga il modello MINI più popolare, con oltre 43.000 unità vendute in tutto il mondo lo scorso anno. Oggi una MINI su cinque in circolazione è alimentata elettricamente.

La MINI Cooper E ha una coppia di 135 kW, mentre la MINI Cooper SE arriva fino a 160 kW, con batterie ad alta tensione agli ioni di litio installate nel pianale per ottimizzare la tenuta di strada e la distribuzione del peso. La capacità della batteria della MINI Cooper E è di 40,7 kWh, mentre quella della MINI Cooper SE è di 54,2 kWh, conferendo ai nuovi modelli un’autonomia prevista tra i 300 e i 400 chilometri per ampliare notevolmente il raggio d’azione per le escursioni in ambito urbano e non solo.

Con la sua tipica concezione dello spazio, la MINI Cooper Electric dimostra la massima flessibilità di un veicolo appositamente costruito per rispondere al meglio in ogni situazione. Il design dell’abitacolo consente di ampliare il volume del bagagliaio e di includere quattro posti a sedere.

Insieme alla MINI Countryman, che sarà prodotta nello stabilimento del BMW Group di Lipsia a partire da novembre 2023, la nuova MINI Cooper Electric è pronta per il futuro completamente elettrico di MINI. La MINI Aceman completerà la nuova famiglia di modelli a partire dal 2024.