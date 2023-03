Nuova MINI Countryman: l’elettrica verrà costruita in Germania

Mini darà il via al suo futuro completamente elettrico nel 2023 e la nuova MINI Countryman elettrica sarà il primo step. La Countryman sarà prodotta interamente nello stabilimento di Lispia e sarà la prima MINI ad essere interamente costruita in Germania.

Petra Peterhaensel, in qualità di Direttore dello stabilimento, e Sonja Hengstler, in qualità di Project Manager della nuova MINI Countryman, sono le responsabili della transizione verso la mobilità elettrica a Lipsia e della produzione sostenibile dei componenti elettronici e dell’intero veicolo. Circa 5.600 dipendenti producono ogni giorno circa 1.000 veicoli. La nuova MINI Countryman uscirà dalla linea di produzione di Lipsia insieme alla BMW Serie 1, alla BMW Serie 2 Gran Coupé e alla BMW Serie 2 Active Tourer. Questo rende la sede il primo stabilimento in cui i veicoli dei marchi BMW e MINI vengono prodotti insieme, dimostrando ancora una volta la massima flessibilità del sistema di produzione del BMW Group.

L’espansione dell’elettromobilità è parte integrante della strategia di sostenibilità del BMW Group. Oggi, un modello MINI su cinque è già elettrificato, a testimonianza dell’entusiasmo dei fan MINI per il divertimento di guida senza emissioni locali. Il prossimo importante traguardo e stimolo per l’impianto è la produzione della nuova MINI Countryman, che uscirà dalla linea di produzione di Lipsia a partire dalla fine di quest’anno. Le batterie ad alto voltaggio per la MINI Countryman completamente elettrica proverranno dagli impianti di produzione dello stabilimento.

A tal fine, il BMW Group sta ampliando le sue capacità di produzione di componenti elettronici presso il sito di Lipsia con otto linee di produzione entro il 2024 e investendo più di 800 milioni di euro.

per la futura area di produzione di 150.000 m². Un investimento importante che rappresenta un impegno a lungo termine e che porterà alla crescita dei posti di lavoro. Entro il 2024, più di 1.000 dipendenti saranno impiegati nella produzione di componenti elettronici.