Nuova nuova F-PACE: lussuosa, connessa ed elettrificata

Jaguar F-PACE si rinnova e con un look esterno più risoluto, interni completamente rinnovati di pregevole fattura, un sistema di infotainment Pivi Pro di ultima generazione e una gamma di motorizzazioni a quattro e sei cilindri in linea, è più lussuosa, connessa ed efficiente che mai.

Il nuovo design esterno conferisce al pluripremiato e performante SUV Jaguar una personalità più volitiva e assertiva, grazie ad un nuovo cofano scolpito con una sporgenza più ampia e superfici essenzialmente più omogenee, definite con maggiore raffinatezza. Il nuovo paraurti anteriore con prese d’aria ridisegnate e trama retata con inserti scuri, amplia visivamente l’aspetto della nuova F-PACE, donandole un portamento più dinamico e sicuro.

I nuovi fari quadrupli super sottili, interamente a LED con luci diurne DRL (Daytime Running Light) a “Double J”, disponibili anche con tecnologia Pixel LED opzionale, offrono una maggiore risoluzione e luminosità. Grazie alla funzionalità Adaptive Driving Beam, che analizza la strada da percorrere e adatta automaticamente la luce abbagliante tenendo conto del traffico in arrivo o dei segnali stradali, il sistema è in grado di creare differenti modelli di fascio luminoso selezionando diversi segmenti di LED, in modo da ottimizzare la visibilità senza distrarre gli altri guidatori.

Gli interni della F-PACE sono stati completamente rinnovati, raggiungendo di fatto un nuovo livello di lussuosità, una migliore connettività e una maggiore raffinatezza. Il nuovo design del cockpit è più audace, dinamico e con una particolare attenzione al guidatore. Una nuova console centrale sportiva, dal profilo più fluido, si estende fino al quadro strumenti incorporando un caricatore wireless opzionale e un vano portaoggetti di generose capacità di stivaggio.

Protagonista dei rinnovati interni è il nuovo touchscreen HD da 11,4 pollici con vetratura curva montato centralmente, che è stato perfettamente integrato in un elegante alloggiamento in lega di magnesio e con il quale è possibile gestire il nuovo sistema di infotainment Pivi Pro. Il nuovo Drive Selector presenta una sezione superiore rifinita con cuciture in stile “palla da cricket”, mentre la parte inferiore in metallo è stata scolpita con estrema precisione per una maggiore tattilità.

La nuova F-PACE è equipaggiata con la seconda generazione dell’Activity Key, la tecnologia indossabile con la quale è possibile bloccare, sbloccare e avviare il veicolo senza che il guidatore debba necessariamente portare con sé una chiave convenzionale. Il dispositivo ricaricabile incorpora un orologio e ha una durata della batteria di sette giorni tra una carica e l’altra.

Il SUV Jaguar beneficia anche di una serie di tecnologie di assistenza alla guida di ultima generazione, come il Clear Exit Monitor, che avvisa sia gli occupanti anteriori che quelli posteriori della presenza di un’auto o di un ciclista in avvicinamento quando si accingono a scendere dal veicolo. Inoltre, durante le varie percorrenze stradali, l’Adaptive Cruise Control mantiene automaticamente la distanza impostata dal veicolo che precede.

E’ disponibile con la motorizzazione P400e PHEV e con i più recenti propulsori Ingenium, sia benzina e sia diesel, quattro e sei cilindri in linea. La tecnologia Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) è disponibile per la prima volta anche su alcune selezionate motorizzazioni. Tutti i modelli F-PACE sono dotati di trazione integrale intelligente e trasmissioni automatiche a otto velocità.