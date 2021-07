Nuova Opel Astra: sicura, elettrica ed efficiente

Opel ha presentato la nuova sesta generazione di Astra. Con la nuova Opel Astra, la Casa tedesca adesso apre il prossimo capitolo: per la prima volta il suo modello compatto è disponibile con trazione elettrificata.

La nuova Opel Astra sarà lanciata quest’anno in versione sportiva 5 porte dall’aspetto ribassato eppure più spaziosa della versione precedente. Lunga 4.374 millimetri e larga 1.860 mm, si posiziona proprio al centro del settore delle compatte.

Grazie allo sbalzo anteriore particolarmente ridotto, la nuova Opel Astra è solo 4 mm più lunga del modello precedente, nonostante il passo di 2.675 mm sia notevolmente maggiore (+13 mm). La vettura ha un aspetto atletico e sicuro, ma il pratico bagagliaio della nuova Opel Astra con pianale regolabile offre comunque al guidatore e ai quattro passeggeri un volume di 422 litri.

Come il modello precedente lanciato nel 2015, la nuova vettura porta nella classe delle compatte innovazioni che erano precedentemente presenti solo su veicoli più costosi. Per esempio, Opel Astra può trasformare la notte in giorno: l’ultima evoluzione dei fari attivi Intelli-Lux LED Pixel giunge direttamente da Insignia, l’ammiraglia Opel e, con 168 elementi LED, si pone all’avanguardia delle categorie di mercato delle compatte e delle medie.

Un salto temporale si è verificato nell’abitacolo della nuova generazione di Opel Astra. Con il Pure Panel, completamente digitale, la strumentazione analogica viene consegnata alla storia. L’interfaccia uomo-macchina (HMI) con una grafica fresca e moderna offre ai clienti un’esperienza pura e maggiormente intuitiva. I passeggeri possono utilizzare la nuova Opel Astra in modo intuitivo grazie ai larghissimi schermi touch, proprio come uno smartphone. Designer e ingegneri Opel si sono preoccupati particolarmente di fare in modo che chi guida riceva tutte le informazioni necessarie e utili opzioni operative, senza essere gravato da funzioni o dati superflui. Inoltre, sistemi fondamentali come il climatizzatore possono ancora essere comandati con interruttori e tasti fisici.

Dopo i SUV Opel Mokka, Crossland e Grandland, la nuova Astra è la prima berlina Opel a interpretare la filosofia stilistica “bold and pure” del marchio. L’Opel Vizor (il nuovo volto del marchio comparso per la prima volta su Opel Mokka e principale elemento stilistico del design esterno) segue l’Opel Compass (la bussola) dove gli assi verticale e orizzontale – la netta piega sul cofano e la grafica ad ala delle luci per la marcia diurna – si intersecano con il logo Opel al centro. Il Vizor si estende su tutto l’anteriore, facendo apparire ancora più larga la nuova Opel Astra, e integra tecnologie come i fari anteriori ultrapiatti Intelli-Lux LEDe la telecamera anteriore del sistema Intelli-Vision. Vista dalla fiancata, la prossima generazione di Opel Astra ha un aspetto particolarmente dinamico grazie alla pronunciata inclinazione in avanti del montante posteriore.

L’Opel Compass si ripete al posteriore con il logo posizionato al centro, la luce di stop allineata verticalmente e posizionata in alto e i gruppi ottici posteriori (LED a risparmio energetico, come tutti i fari). Il logo funge anche da apertura per il portellone posteriore, realizzato in materiale composito all’avanguardia. La tecnologia non è solo leggera, ma consente anche la precisa esecuzione di dettagli stilistici come i fari posteriori particolarmente sottili.

All’interno dell’ abitacolo, l’elemento di maggior spicco è la prossima generazione del Pure Panel, presentato per la prima volta su Opel Mokka. Questo grande posto guida digitale (in opzione completamente vetrato) è dotato di due schermi da 10 pollici, perfettamente integrati – insieme alla bocchetta di aerazione lato guidatore – in orizzontale. La costruzione è fatta in modo da impedire i riflessi verso l’alto nel parabrezza e permette di fare a meno della copertura sopra gli schermi, evidenziando ulteriormente la funzionalità e l’atmosfera hi-tech.

Con i comandi fisici ridotti al minimo, sotto forma di tasti finemente lavorati, il Pure Panel raggiunge l’equilibrio ottimale tra digitalizzazione e funzionamento operativo, con un detox degli irritanti stimoli visivi e senza aver bisogno di sottomenu. Non servono neppure cavi, dato che il sistema di infotainment – che può essere comandato con il riconoscimento vocale e in modalità touch – può essere connesso di serie su tutte le versioni ad Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless attraverso gli smartphone compatibili.

La nuova Opel Astra si basa sulla terza generazione della flessibile architettura multienergia EMP2, in cui il DNA Opel è stato integrato fin dall’inizio dello sviluppo. Ciò significa che la dinamica è bilanciata e che il nuovo modello – come ogni Opel – è “a prova di autostrada”. In altre parole, il comportamento alle alte velocità è stato uno dei principali obiettivi dello sviluppo.

Lo sterzo e la rigidità laterale del telaio – sospensione anteriore McPherson, barra di torsione posteriore – sono stati concepiti per controllare l’imbardata (ammortizzare il movimento intorno all’asse orizzontale). In fase di frenata, la nuova Opel Astra registra un’elevata potenza frenante e resta estremamente stabile nelle curve così come in rettilineo. La rigidità torsionale della nuova Opel Astra è superiore del 14% rispetto al modello precedente.

L’architettura della nuova Opel Astra comprende anche i più recenti sistemi automatici di assistenza alla guida. Oltre alla telecamera multifunzione nel parabrezza, la tecnologia prevede quattro telecamere nella carrozzeria (una all’anteriore, una al posteriore e una su ogni lato), cinque sensori radar (uno all’anteriore e uno su ogni angolo), e sensori agli ultrasuoni anteriori e posteriori.

Telecamere e sensori sono integrati con connettività e-horizon nel sistema Intelli-Drive, che aumenta la portata delle telecamere e del radar. Ciò permette al sistema di adattare la velocità in curva, di raccomandare la velocità e di eseguire cambi di corsia semiautomatici. Il sistema di rilevamento delle mani sul volante garantisce la presenza attiva del guidatore in ogni momento.

Il lungo elenco di sistemi automatizzati di assistenza alla guida comprende anche il cruise control attivo, che aumenta o riduce la velocità per seguire il veicolo che precede – senza superare la velocità impostata – e che può fermare completamente la vettura se necessario. Con il cambio automatico, la vettura riprende a marciare automaticamente grazie al dispositivo “Stop & Go”.

L’offerta di sistemi di assistenza al vertice del segmento precede inoltre un grande head up display, il rilevamento angolo cieco a lunga gittata, la telecamera Intelli-Vision con visione a 360o per facilitare le manovre di parcheggio, il riconoscimento esteso dei cartelli stradali, il sistema rear cross-traffic alert e il posizionamento attivo in corsia, che mantiene la vettura al centro della corsia.

La nuova Opel Astra sarà disponibile fin dall’inizio delle vendite con potente trazione elettrica ibrida plug-in e con efficienti motori benzina e diesel, elettrizzando la compatta Opel per la prima volta nella storia del marchio. La potenza va da 81 kW (110 CV) a 96 kW (130 CV) per le versioni benzina e diesel e fino a una potenza di sistema di 165 kW (225 CV) per le versioni ibride plug-in. Il cambio a sei rapporti è di serie sulle unità benzina e diesel, mentre il cambio automatico a otto rapporti (elettrico sulle vetture ibride plug-in) è in opzione sui motori più potenti.

Opel aprirà gli ordini di nuova Astra il prossimo autunno. I primi clienti riceveranno le loro vetture all’inizio del prossimo anno.