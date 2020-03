Nuova Opel Corsa, tecnologia e sicurezza anche per neopatentati

Da tempo Opel sostiene il tema della accessibilità, ad esempio per tecnologie di ultima generazione facilmente raggiungibili per tutti. Lo dimostra con le tecnologiche luci LED disponibili su tutta la gamma, dalla vettura più compatta all’ammiraglia. Ancora meglio rendendo disponibile la mobilità 100% elettrica su un modello popolare come Nuova Opel Corsa.

L’attenzione di Opel si allarga a coloro che hanno appena conseguito la patente e vogliono finalmente godere della libertà di poter andare dove desiderano con la loro Nuova Opel Corsa. Per questo il Marchio tedesco offre una particolare proposta riservata ai neopatentati, che per definizione rientrano in una specifica categoria regolata dal punto di vista legislativo ed assicurativo.

Regole che iniziano dalla potenza della vettura e che hanno il compito di accompagnare il neopatentato verso quella esperienza di guida che solo su strada si riesce ad acquisire. E’ importante che la prima vettura sia sicura perché dotata di tutte le tecnologie di ultima generazione, fino a poco tempo fa disponibili solo su vetture alto di gamma, ma su una vettura accessibile come la Nuova Opel Corsa. Dopo il primo anno, acquisita l’esperienza di guida richiesta, si potrà accedere facilmente a motorizzazioni più appaganti dal punto di vista delle prestazioni e del piacere di guida.

La proposta Opel riguarda Nuova Corsa nella lussuosa versione Elegance con il motore benzina 1.2 75 CV.

Opel Corsa è equipaggiata di serie in tutte le sue versioni del sistema di frenata automatica di emergenza basato su radar (Allerta incidente con Frenata automatica di emergenza e Riconoscimento pedoni e ciclisti). Il sistema riduce la velocità della vettura di max 50 km/h per evitare l’impatto o ridurne la forza. In funzione della velocità, il sistema può identificare veicoli, pedoni, biciclette e motociclette.

Anche il Sistema per la prevenzione dei colpi di sonno fa parte della dotazione di serie e avvisa il guidatore, con tre livelli di allarmi sonori e visivi, che è giunto il momento di prendersi una pausa dopo due ore di guida a velocità superiori a 65 km/h. Il sistema può avvisare il guidatore che è necessaria una pausa in qualsiasi momento se rileva che l’auto si comporta in modo pericoloso, per esempio se effettua sterzate improvvise.

Il Riconoscimento cartelli stradali rileva i cartelli grazie alla nuova e avanzatissima telecamera anteriore e il sistema è ora in grado di rilevare più informazioni, come ad esempio i segnali con LED, che vengono poi visualizzate sullo schermo. Oltre a emettere un segnale lampeggiante, il Sistema di mantenimento della corsia di marcia applica leggere correzioni allo sterzo e fa vibrare il sedile del guidatore se la vettura abbandona inavvertitamente la corsia. Il sistema trasmette sul quadro strumenti un ulteriore Allerta in caso di abbandono involontario della corsia di marcia.

La versione Elegance, oggetto dell’offerta aggiunge gli efficaci fari a LED che migliorano l’illuminazione della strada migliorando ulteriormente la sicurezza. L’infotainment della nuova Opel Corsa Elegance è il Multimedia con schermo touch a colori da 7 pollici compatibile con Android Auto e Apple CarPlay e dotato di riconoscimento vocale. Opel Corsa offre inoltre il nuovo servizio di Opel Connect all’accessibile prezzo di 300 Euro. Con funzioni utili, come la Navigazione live con informazioni sul traffico in tempo reale, la verifica dei principali dati relativi al veicolo mediante app, il collegamento diretto con il soccorso stradale e la chiamata di emergenza (eCall), guidatore e passeggeri possono viaggiare in tutta tranquillità. Premendo il tasto rosso si può ottenere aiuto nel giro di pochi secondi. Se si attivano i tensionatori delle cinture o gli airbag, la chiamata di emergenza viene attivata automaticamente.

La nuova generazione di Opel Corsa porta una rivoluzione nell’illuminazione delle piccole: la pluripremiata tecnologia dei fari IntelliLux LED® matrix , che ha già fatto grandissima impressione su Opel Astra e Insignia.

Al di fuori delle aree urbane, i fari anteriori a matrice inseriscono automaticamente gli abbaglianti. Gli otto elementi LED sono gestiti mediante un’avanzatissima telecamera anteriore ad alta risoluzione e adattano continuamente il fascio di luce alle situazioni del traffico e all’ambiente circostante. Le auto che provengono dalla direzione opposta e quelle che si trovano davanti a noi vengono semplicemente “tagliate fuori” dal fascio di luce, riducendo al minimo l’abbagliamento, mentre chi guida Opel Corsa ha una visibilità notturna ottimale e dispone così di più tempo per evitare potenziali incidenti con oggetti o animali. La sicurezza offerta dai fari a matrice di LED IntelliLux su Nuova Opel Corsa è offerta a soli 600 Euro.

L’offerta di Opel su nuova Corsa dedicata ai neopatentati prevede una formula di noleggio Free2Move Lease su 12 mesi di durata e 15.000 chilometri di percorrenza complessiva. Il noleggio comprende tutti i servizi legati all’uso come la Tassa di proprietà, l’assicurazione Responsabilità Civile, per Infortunio conducente, Incendio e furto e KASKO, la Tutela Legale. La manutenzione ordinaria e straordinaria sono comprese così come l’assistenza stradale 24 ore al giorno e la vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro.

L’aspetto economico particolarmente competitivo mostra la volontà Opel nel rendere accessibile e fruibile anche questa formula di utilizzo, sempre più diffusa nel nostro Paese. Ad un anticipo di 1.726 Euro, segue un canone mensile di 299 Euro per 11 mesi (esempio valido nella provincia di Trento e senza aggiunta di opzioni). Nel canone, oltre all’IVA, sono compresi i servizi già evidenziati.

In virtù della forza di questa proposta, la vettura deve essere intestata a un neopatentato, ovvero titolare di patente di guida da meno di un anno.

L’offerta Nuova Corsa per Neopatentati è già in vigore, e valida fino al 31 marzo 2020, giusto in tempo per iniziare la primavera all’insegna dell’esperienza di guida a bordo della propria Opel. Quella prima auto che non si scorda mai.

