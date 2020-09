Nuova Opel Mokka: più stile e tecnologia anche in versione elettrica

Opel Mokka cambia. Il suv compatto del brand tedesco del Gruppo Psa lancia il guanto di sfida nell’affollato segmento dei modelli a guida alta da città.

“Questa è un’auto che abbiamo creato da zero, con una passione senza precedenti e totalmente impegnata a guidare Opel in un futuro brillante ed emozionante – ha detto il CEO di Opel, Michael Lohscheller nel corso della presentazione internazionale del nuovo SUV, in diretta su Youtube.

Il look del nuovo Mokka è decisamente più moderno a dimostrazione della volontà di Opel di rivolgersi a un pubblico più dinamico e giovanile. Piccoli sbalzi e postura larga sono i tratti caratteristici dell’aspetto del nuovo SUV da 4,15 metri.

Mokka sembra ben piantato a terra, merito di un frontale che accoglie l’Opel Vizor: quasi una visiera protettiva che copre il nuovo volto di Opel, integrando perfettamente la griglia del veicolo, i fari a LED con tecnologia IntelliLux LED matrix e il nuovo emblema del fulmine, l’Opel Blitz, in un unico elemento. Il nome del modello appare per la prima volta al centro del portellone con un carattere appositamente progettato che forma la parola “Mokka”.

Anche l’interno riflette la chiara filosofia. Il nuovo Opel Pure Panel integra due schermi ampi: da 12″ quello della strumentazione principale, affiancato da quello a sfioramento da 7 o 10″ del sistema multimediale, il Multimedia Navi (a richiesta è disponibile il Navi Pro), compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Tutto all’interno è essenziale, Il Pure Panel ha un design estremamente chiaro. È chiaramente strutturato e comprensibile a colpo d’occhio. Al fine di evitare la distrazione del conducente, infatti, i designer Opel, hanno garantito il funzionamento intuitivo del sistema. I pulsanti controllano ancora le funzioni più importanti, ma senza dover navigare attraverso sottomenu.

Per la prima volta nella storia di Opel, nuovo Mokka sarà disponibile dall’inizio delle vendite con una versione tutta elettrica. Il motore elettrico produce 100 kW (136 cv) con 260 Nm di coppia massima immediatamente disponibili dalla partenza. La velocità massima è limitata a 150 km/h per ottimizzare l’energia immagazzinata nella batteria da 50 kWh. La ricarica veloce a 100 kW DC per la ricarica dell’80% in 30 minuti è di serie. Opel Mokka-e ha un’autonomia puramente elettrica a batteria di fino a 324 chilometri secondo il ciclo WLTP1. Che si tratti di wall box, ricarica veloce o soluzione cavo per la presa domestica, il nuovo SUV è predisposto per tutte le opzioni di ricarica: da monofase a trifase a 11 kW.

Il listino della nuova generazione del bestseller Opel, parte da 22.200 euro