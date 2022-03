Nuova Peugeot 308 riceve il “Red Dot Award 2022”

Massima rappresentatività in termini di Product Design, il Red Dot Award 2022 è stato assegnato, per la categoria Auto e Moto, alla Nuova PEUGEOT 308, primo modello ad adottare il nuovo logo della Casa del Leone. Il suo stile distintivo, la qualità del suo design e il suo innovativo i-Cockpit® hanno conquistato i 50 membri della giuria internazionale del Red Dot Award. Esperti di design, premiano ogni anno la “Design Excellence” in 51 diverse categorie di prodotti. I clienti di tutti i continenti si affidano al “Red Dot”, garanzia di qualità, di smart design ed eccezionale ergonomia. La Nuova PEUGEOT 308 è il 7° modello del Marchio premiato con questo prestigioso riconoscimento, creato nel 1955 in Germania, e che da allora è diventato il premio mondiale per il miglior design.

Linda Jackson, CEO brand PEUGEOT: “Siamo orgogliosi di ricevere l’ambito Red Dot Design Award per Nuova PEUGEOT 308. Il nuovo logo che adotta l’ultima nata della Casa del Leone simboleggia la cura e la passione riposte nella sua creazione: personalità unica, qualità costruttiva, eccellenza tecnologica, precisione costruttiva e innovazione caratterizzano il suo design. Questo premio, il più prestigioso in termini di Product Design, dimostra che abbiamo fatto le scelte giuste nella creazione della nostra nuova 308”.

Nuova PEUGEOT 308 stabilisce nuovi codici di design

Distintivo, dinamico, elegante ed equilibrato, il design esterno di Nuova PEUGEOT 308 ha conquistato la giuria. 308 è il primo modello a sfoggiare il nuovo logo PEUGEOT integrato in una calandra dai forti tratti stilistici e dietro cui si cela abilmente il radar che fornisce le informazioni per gli aiuti alla guida (ADAS). Caratteristica dei modelli PEUGEOT, la firma luminosa verticale cesellata nella parte anteriore è completata dai fari Matrix LED presenti di serie sugli allestimenti GT e GT Pack, garanzia di efficienza e sicurezza di guida nell’oscurità. Nella parte posteriore, le luci a LED a tre artigli ribadiscono l’identità visiva del Brand del Leone.

Nell’abitacolo, il PEUGEOT i-Cockpit® 3D presenta i nuovi tasti i-Toggle riconfigurabili posizionati sotto al touch screen e permette un utilizzo ancor più intuitivo, come uno smartphone. I sedili sono certificati AGR per la loro ergonomia e quantità delle loro regolazioni. I dettagli sono molto accurati, come ad esempio l’illuminazione dell’abitacolo (8 i colori tra cui scegliere) che si estende ai pannelli delle porte, rivestiti in Alcantara® o con dettagli di alluminio a seconda delle finiture.

Nuova PEUGEOT 308 è disponibile in versione ibrida plug-in o con motorizzazioni termiche, fatto che dà al cliente la libertà di poter scegliere il tipo di motorizzazione più adatto alle sue esigenze senza dover scendere a compromessi in fatto di stile, comfort, abitabilità, tecnologia e piacere di guida.

I Red Dot Design Awards

PEUGEOT ha inserito il suo nome nella lista Red Dot Product Design per la 7a volta, dopo 208 e 2008 nel 2020, 3008 nel 2017, TRAVELLER nel 2016, la prima generazione di 308 SW nel 2014 ed il coupé RCZ nel 2010.

Questo Red Dot Award è l’undicesimo premio internazionale ricevuto da Nuova 308 dal suo debutto sul mercato.

Fondata nel 1955, l’etichetta Red Dot è la più riconosciuta a livello internazionale in termini di qualità e design. I premi Red Dot Design vengono assegnati una volta all’anno in tre discipline: Product Design, Brand & Communication Design e Concept Design. La giuria è composta da 50 esperti internazionali di diversi settori: designer, architetti e insegnanti.