Nuova PEUGEOT 9X8: design estremo

Molto più di un’auto da corsa, la Nuova PEUGEOT 9X8 è già un oggetto iconico, una rivoluzione estetica e tecnica, un’avventura di design estremo. Matthias HOSSANN, Direttore del design di PEUGEOT, ha inserito la Hypercar ibrida PEUGEOT 9X8 in un’architettura di rottura, prima di farla scendere sulle piste delle gare di endurance nel 2022.

Per creare la nuova Hypercar ibrida 9X8, il team del Design PEUGEOT ha lavorato moltissimo. Le ha conferito tutti i codici estetici contemporanei specifici del Marchio: postura felina, linee fluide esaltate da tocchi di sportività, fiancate slanciate e strutturate e, naturalmente, la firma luminosa con i tre artigli, caratteristica della casa del Leone. Affusolata ed elegante, PEUGEOT 9X8 suscita emozioni e incarna la velocità.

Per la Hypercar ibrida PEUGEOT 9X8, ingegneri e designer hanno lavorato a stretto contatto e hanno raggiunto una convergenza di stile e tecnologia per creare una vettura da competizione: “Il livello di scambio è stato assolutamente senza precedenti”, racconta Matthias HOSSANN,

Direttore del design PEUGEOT. “Eravamo in contatto quotidiano con il team PEUGEOT SPORT, abbiamo davvero lavorato mano nella mano”. Ambasciatrice per eccellenza del design PEUGEOT e fonte di ispirazione per gli sviluppi futuri, la Hypercar Ibrida 9X8 si inserisce nel nuovo approccio presente su tutte le vetture della gamma di serie, compresa la nuovissima PEUGEOT 308. In effetti, è stata PEUGEOT 9X8 a inaugurare il nuovo emblema con la testa del Leone introdotto all’inizio del 2021, prima che apparisse anche sulla PEUGEOT 308.

Un altro segno distintivo del know-how del Design di PEUGEOT è l’abitacolo della PEUGEOT 9X8 basato sul concetto dell’i-Cockpit®, caratteristico del Marchio. Come per il progetto di un modello di serie, la cura profusa nel design degli interni rivela lo stesso livello di esigenza del design esterno: il pilota, e gli appassionati che la osservano sullo schermo, devono avere la certezza di trovarsi di fronte ad una vera PEUGEOT, senza ombra di dubbio. Inoltre, il cockpit della PEUGEOT 9X8 è stato progettato nella sua totalità per offrire ai piloti maggiore ergonomia e intuitività.

In passato, PEUGEOT ha già vinto la 24 Ore di Le Mans con due vetture appartenenti a due generazioni diverse: la 905 con un motore V10 a benzina nel 1992 e nel 1993, e la 908 con un motore V12 HDI-FAP nel 2009. È anche grazie alla tecnologia adottata che PEUGEOT 9X8 segna l’ingresso in una nuova era. “Le gare di Endurance si basano su un regolamento che ci permette di dimostrare il know-how di PEUGEOT nei powertrain elettrificati”, spiega Olivier JANSONNIE, Direttore Tecnico del progetto.

Con la sua propulsione ibrida a 4 ruote motrici, PEUGEOT 9X8 ha delle somiglianze con diversi modelli della gamma PEUGEOT, come PEUGEOT 3008 o PEUGEOT 508. Associa un motore V6 2.6 litri biturbo da 500 kW (680 CV) collocato in posizione posteriore a un motore/generatore elettrico da 200 kW (272 CV) in posizione anteriore.

“Con PEUGEOT 9X8”, indica Olivier JANSONNIE, “PEUGEOT apre la pagina della sportività ibrida. Le performance diventano elettriche e più virtuose, senza sacrificare nulla a livello di competizioni”.