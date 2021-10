Nuova Polo: la gamma si completa con l’introduzione della sportiva GTI

La gamma italiana della Nuova Polo si completa con l’introduzione a listino della variante sportiva GTI. Ai sostanziali aggiornamenti nel design, nella dotazione e nelle tecnologie che hanno interessato la cinque porte Volkswagen di segmento B, la Nuova Polo GTI aggiunge novità tecniche.

La variante ad alte prestazioni che sfoggia la celebre sigla GTI rappresenta il vertice della gamma della Nuova Polo in termini di potenza, tecnologia e sportività. Il motore 2.0 TSI da 207 CV di potenza e 320 Nm di coppia massima, il cambio automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti e l’assetto sportivo caratterizzano la Nuova Polo GTI, che per la prima volta nella sua storia consente anche la guida parzialmente automatizzata di livello 2 grazie alla presenza di serie del Travel Assist.

Il design della sportiva di segmento B, rivisitata dal punto di vista sia estetico che tecnico, è segnato dai riconoscibili elementi tipici GTI: le linee rosse sulla calandra e la struttura a nido d’ape della presa d’aria all’esterno, i sedili sportivi top di gamma con la caratteristica fantasia a quadretti Clark sulle fasce centrali nell’abitacolo.

I sistemi di assistenza di ultima generazione introdotti in occasione dell’aggiornamento della gamma Polo garantiscono ancora più comfort e sicurezza per i passeggeri. La Nuova Polo GTI dispone inoltre di serie del Digital Cockpit Pro con display da 10,25 pollici e del sistema di infotainment Ready2Discover con schermo touch da 8 pollici, inclusi App-Connect Wireless, Online Control Unit (eSIM) e Functions on-Demand. A richiesta sono disponibili anche sistemi d’infotainment e di navigazione con touchscreen da 9,2 pollici.

Come si addice a un’autentica GTI Volkswagen, anche la Nuova Polo GTI viene dotata di serie di un assetto sportivo appositamente messo a punto che abbassa la carrozzeria di 15 millimetri e garantisce la tipica sintesi GTI di elevato dinamismo di marcia, sicurezza e comfort eccellente. Nelle curve veloci, il bloccaggio elettronico XDS perfeziona la trazione: come parte integrante del programma di controllo elettronico della stabilizzazione ESP e della regolazione antipattinamento ASR, l’XDS controlla la pressione frenante sulla ruota anteriore interna alla curva, evitando che slitti e che il conducente perda il controllo della vettura in situazioni estreme.

Il cuore di una GTI è sempre il motore. Come tutte le precedenti, anche la Nuova Polo GTI è a trazione anteriore. Il motore a iniezione diretta di benzina e sovralimentazione turbo sviluppa 207 CV e consente una velocità massima di 240 km/h. Il passaggio tra i rapporti viene eseguito tramite un cambio automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti di serie. Lo sprint da 0 a 100 km/h richiede solo 6,5 secondi. La coppia massima è di 320 Nm tra 1.500 e 4.500 giri. Tra gli highlight tecnologici del 2.0 TSI della Nuova Polo GTI figurano dotazioni quali un sistema di iniezione doppio, con iniezione combinata diretta e indiretta, una centralina motore con quattro processori centrali e la commutazione elettronica dell’alzata valvole sul lato aspirazione.

In attesa dell’arrivo della variante ad alte prestazioni GTI, il pubblico italiano potrà conoscere da vicino le novità della Nuova Polo e provare su strada la gamma a benzina e gas metano in occasione del Porte Aperte che si terrà nella massima sicurezza presso le Concessionarie Volkswagen il weekend di sabato 23 e domenica 24 ottobre. I prezzi della Nuova Polo partono da 18.700 Euro per la Polo 1.0 EVO da 80 CV.