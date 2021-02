Nuova Porsche 911 GT3: un concentrato di sportività

Porsche presenta la nuova 911 GT3. Anche la settima edizione di questa sportiva ad alte prestazioni è frutto di una stretta collaborazione con Porsche Motorsport. Trasferisce la più pura tecnologia da corsa in un modello di produzione in modo più coerente che mai: la configurazione dell’asse anteriore a doppio braccio oscillante, così come la sofisticata aerodinamica con ala posteriore a collo di cigno e il singolare diffusore richiamano la fortunata auto da corsa GT 911 RSR, mentre il motore boxer sei cilindri da quattro litri e 375 kW (510 CV) è basato sul sistema di trazione della 911 GT3 R, collaudato e provato nelle gare di resistenza. Il potente propulsore dall’acustica impressionante viene utilizzato, praticamente senza alcuna modifica, anche nella nuova 911 GT3 Cup. Il risultato è una brillante driving machine: efficiente ed emozionale, precisa e performante, perfetta per il circuito e straordinaria per l’uso quotidiano.

Con una velocità massima di 320 km/h (318 km/h con cambio Porsche PDK) è persino più veloce della precedente RS. Accelera da zero a 100 km/h in 3,4 secondi. L’aerodinamica sofisticata si avvale della vasta esperienza acquisita nelle competizioni automobilistiche, generando una deportanza decisamente più elevata senza influenzare sensibilmente il coefficiente di resistenza aerodinamica.

In modalità “Performance”, gli elementi dell’ala e del diffusore regolati manualmente aumentano significativamente la pressione aerodinamica per gestire le alte velocità in curva. Si tratta tuttavia di un’impostazione strettamente riservata alle attività su circuito, perché è lì che la 911 GT3 può esibire al meglio tutte quelle caratteristiche dinamiche e prestazionali che la rendono unica. Sulla Nordschleife del Nürburgring, il circuito che tradizionalmente costituisce il punto di riferimento per tutte le sportive a marchio Porsche, ha stabilito un record impressionante: durante il lavoro finale di messa a punto, la 911 GT3 è stata il primo modello di produzione con motore aspirato a battere il record dei sette minuti su giro. Il pilota addetto allo sviluppo, Lars Kern, ha impiegato solo 6:59,927 minuti per fare un giro completo di 20,8 chilometri. La pista più corta di 20,6 chilometri, che era servita in precedenza come benchmark, è stata completata dalla GT3 in 6:55,2 minuti. Utilizzando gli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 R disponibili come optional, il nuovo modello ha mantenuto costanti le sue prestazioni per diversi giri nelle mani esperte dell’ambassador del marchio Porsche Jörg Bergmeister. Bergmeister, esperto pilota professionista, considera la nuova 911 GT3 “di gran lunga la migliore vettura di serie” che abbia mai guidato sul cosiddetto “Green Hell”.

Nonostante la carrozzeria più larga, le ruote più grandi e le dotazioni tecniche aggiuntive, la nuova GT3 ha un peso pari a quello della versione precedente. Con cambio manuale pesa 1.418 chilogrammi, che diventano 1.435 con PDK. Il cofano anteriore in plastica rinforzata con fibra di carbonio (CFRP), i vetri leggeri, i dischi dei freni ottimizzati e le ruote forgiate in lega leggera garantiscono un peso contenuto e lo stesso vale per la copertura del vano dei sedili posteriori. Il leggerissimo impianto di scarico sportivo riduce il peso di non meno di dieci chilogrammi. Grazie ai deflettori di scarico regolabili elettricamente in modo continuo, il rombo dalla forte carica emozionale viene armonizzato con lo standard di emissioni Euro 6d ISC FCM (EU6 AP). Il consumo combinato è pari a 13,3 litri/100 km (12,4 con PDK).

Il DNA da competizione della nuova belva di Stoccarda si manifesta praticamente in tutti i dettagli della vettura. L’abitacolo è in sintonia con l’attuale generazione di modelli. Una novità è rappresentata dallo schermo da pista: premendo un pulsante è possibile ridurre le informazioni fornite dai display digitali posti sulla sinistra e sulla destra del contagiri centrale, che arriva fino a 10.000 giri, visualizzando solo quelle che sono essenziali quando si guida su un circuito, come la pressione degli pneumatici, la pressione dell’olio, la temperatura dell’olio, il livello del serbatoio del carburante e la temperatura dell’acqua. Il cruscotto include anche un assistente visivo al cambio marcia con barre colorate, a sinistra e a destra del contagiri, e una spia di cambio marcia derivata dal motorsport.

Anche per la nuova 911 GT3 è disponibile la gamma Porsche Exclusive Manufaktur, arricchita da opzioni specifiche per la GT3, come il tetto leggero in fibra di carbonio a vista. Tra gli altri highlight sono da citare i profili superiori degli specchietti retrovisori esterni in carbonio, i proiettori a matrice LED oscurati e le luci posteriori abbinate dal design Exclusive con arco luminoso privo di componenti rosse. I cerchi verniciati in Rosso o Blu Shark esaltano le ruote in lega nere. All’interno, gli accenti cromatici – in tinta con la carrozzeria o in altri colori a scelta – sono affidati a dettagli come i quadranti del contagiri e del cronometro Sport Chrono, le cinture di sicurezza e i profili decorativi.

Bello il cronografo esclusivo che Porsche Design offre ai clienti di questa sportiva ad alte prestazioni. Proprio come la vettura che lo ospita, si distingue per il design dinamico, le prestazioni costanti e una lavorazione di alta qualità. Il suo alloggiamento riflette il DNA da competizione dell’auto. Esattamente come le bielle del motore GT3, è realizzato in titanio robusto e leggero. L’orologio è alimentato da un rotore a carica individuale che ricorda le ruote della vettura. L’anello colorato del quadrante può essere personalizzato con i colori della carrozzeria della 911 GT3.

Prezzo di partenza di 172.587 euro, inclusa IVA e dotazioni specifiche. La consegna è prevista per maggio 2021.