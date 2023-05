Nuova Range Rover Sport SV: lusso e prestazioni a un livello superiore

La Range Rover Sport è da sempre un’icona nel mondo dei SUV di lusso, ma adesso, con l’introduzione della Nuova Range Rover Sport SV, Land Rover ha portato l’attitudine sportiva e la capacità dinamica di questo veicolo ad un livello superiore.

La gamma di capacità offerta dalla Range Rover Sport SV è semplicemente sorprendente. Questo modello rappresenta la sintesi perfetta tra prestazioni e dinamismo estremi, e il moderno lusso, la raffinatezza e il design minimalista che caratterizzano la Range Rover.

Uno dei punti di forza della Range Rover Sport SV è l’equilibrio che offre durante la guida. Questo risultato è reso possibile grazie alla prima sospensione al mondo pneumatica idraulica interconnessa 6D Dynamics. Questo sistema di sospensione controlla il beccheggio e il rollio del veicolo, mantenendo un assetto praticamente livellato anche durante accelerazioni estreme, frenate e curve ad alta velocità.

Un’altra caratteristica che contribuisce alle prestazioni eccezionali della Range Rover Sport SV è l’opzione dei freni Brembo carboceramici. Questi freni, leggeri e potenti, sono dotati di esclusive pinze anteriori SV a otto pistoncini, garantendo un’eccezionale potenza frenante.

La riduzione dei pesi è un altro aspetto che rende la Nuova Range Rover Sport SV una vera e propria top performer. L’opzione di cerchi in fibra di carbonio da 23 pollici, una novità assoluta nel settore, contribuisce a un risparmio totale di peso di 76 kg. Questa riduzione delle masse non sospese migliora la maneggevolezza, l’accelerazione e la qualità di guida complessiva.

Il cuore pulsante della Nuova Range Rover Sport SV è il suo motore Twin Turbo V8 mild-hybrid, che eroga una potenza di 635 CV e una coppia di 750 Nm. Questo motore consente alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi, rendendola la Range Rover più potente di sempre.

Per offrire l’esperienza dinamica più pura, la Modalità SV amplifica ulteriormente il vantaggio dell’hardware potenziato della Nuova Range Rover Sport SV. Questa modalità intensifica il comportamento sportivo del veicolo, garantendo un’esperienza di guida unica nel suo genere.

La tranquillità e il comfort dei passeggeri sono garantiti grazie al nuovo sedile Body and Soul, che introduce la più recente tecnologia audio sensoriale in auto. Questa innovazione consente ai clienti di percepire fisicamente il suono e di sperimentare i benefici del wellness durante il viaggio.

La Nuova Range Rover Sport SV incarna il moderno lusso sportivo con il suo design pulito e riduttivo. Ogni dettaglio esclusivo, come la griglia e il paraurti anteriore ottimizzati per il flusso d’aria ad alta velocità, contribuisce ad amplificare l’estetica assertiva e stabile della Range Rover Sport.

All’interno, la connessione avanzata è evidente. I nuovi sedili SV Performance e il nuovo volante con paddle del cambio più grandi e contorni illuminati riflettono il carattere sportivo del veicolo. Inoltre, l’uso di materiali moderni è una costante. La fibra di carbonio composita è presente negli interni e negli esterni della Nuova Range Rover Sport SV, evidenziando ulteriormente l’attenzione per le massime prestazioni.

Un’alternativa più leggera e sostenibile alla pelle è rappresentata dall’interno in PU Ultrafabrics™ con tessuto lavorato a maglia 3D. Questo tessuto offre un’esperienza di moderno lusso, garantendo comfort e sostenibilità.

Per coloro che cercano il vertice dell’esclusività, la Nuova Range Rover Sport SV è disponibile, solo su invito, nella edizione limitata SV EDITION ONE. Questo modello rappresenta un’opportunità unica per i clienti selezionati di vivere un’esperienza ancora più esclusiva.