Nuova Sandero Stepway: niente compromessi

Il Marchio Dacia rappresenta oggi sul mercato internazionale la risposta per chi desidera una vettura di qualità, con un design moderno, ad un prezzo accessibile.

Nuova Sandero Stepway rappresenta la filosofia Dacia in grado di offrire una sintesi perfetta tra equipaggiamenti in linea con le esigenze dei clienti del Segmento B SUV, un rapporto qualità/prezzo indiscutibile ed un design contemporaneo e curato. Come un ricercato elemento di arredo di Design, Nuova Sandero Stepway si inserisce armonicamente nel Loft e si fonde con il minimalismo dello spazio circostante. Nessun fronzolo, niente di superfluo, un’architettura di alta qualità con un’estetica affascinante sono elementi tangibili che stupiscono il pubblico.

La filosofia del “Low Cost” che ha caratterizzato il Brand nei primi anni di vita, si è definitivamente evoluta verso il concetto di “Smart Buy”: affidabilità, design moderno e qualità Renault al prezzo Dacia rappresentano il DNA del Marchio.

Nuova Sandero Stepway, beneficiando della piattaforma condivisa CMF-B, ha il compito di trainare il Brand nel futuro: vettura dal Design affascinante, dove nulla è superfluo e tutto è curato nei dettagli seguendo la filosofia Dacia, offre al cliente tutto ciò di cui ha bisogno per vivere la città senza rinunciare alle proprie passioni.

A 2 mesi dall’apertura ordini, i risultati di Nuova Sandero sono entusiasmanti: oltre 7.000 i clienti che hanno acquistato nuova Sandero. Il successo di Nuova Sandero è legato al posizionamento delle 2 versioni che compongono la gamma: Streetway, contemporanea e dinamica, Stepway il Crossover cittadino dallo spirito avventuroso.

La nuova piattaforma CMF-B, in comune con Nuova Clio e Nuovo Captur, rappresenta il primo passo verso il futuro tracciato dal piano strategico Renaultution. Grazie a questa innovazione, i benefici per il cliente sono evidenti. Maggiore tenuta di strada dovuta ad un aumento della carreggiata (+29mm verso la precedente generazione) e un netto miglioramento dell’acustica dell’abitacolo dovuto ad una maggiore leggerezza e rigidità dell’alloggiamento del blocco anteriore e della scocca, sono solo alcuni dei benefici ottenuti dall’utilizzo della nuova piattaforma.

Inoltre, il salto di qualità realizzato rispetto alla precedente generazione, si accentua grazie all’ introduzione di innovativi sistemi tecnologici, fino ad ora non presenti su Sandero. Gli ADAS offerti, come la frenata automatica d’emergenza, il sensore angolo morto, assistenza al parcheggio ed il cruise control, portano Nuova Sandero Stepway al livello dei principali competitors del segmento. Sicurezza attiva e passiva, nuove motorizzazioni tra cui il sistema a doppia alimentazione benzina/GPL, un nuovo cambio automatico ed un nuovo cambio a 6 rapporti sono solo alcuni degli elementi che rafforzano la qualità reale e percepita di Nuova Sandero.

Le dotazioni tecnologiche sempre più in linea con le esigenze del cliente ed un maggior comfort di guida raggiunto avvalendosi di Know How ineguagliabile del gruppo Renault, fanno di Nuova Sandero la vettura dal miglior rapporto qualità prezzo presente sul mercato.

I fari LED, con la caratteristica Y-shape, rappresentano al meglio il concetto di design to cost al quale gli ingegneri Dacia si sono ispirati. La ricerca di soluzioni per rispondere alle esigenze del cliente, senza eccedere nel superfluo, rimane la mission Dacia. Infatti, i fari LED conferiscono all’auto un’immagine moderna e tecnologica ma, al tempo stesso, sono funzionali per ottenere un netto miglioramento in termini di visione notturna e quindi di sicurezza.

Sulla Nuova Sandero Stepway troviamo anche elementi innovativi che rappresentano l’emblema della fusione tra design e funzionalità: le barre portatutto sul tetto del veicolo conferiscono alla nuova Sandero Stepway design off road da Urban Crossover e garantiscono un’ottima funzionalità in fase di carico.

Il design innovativo della Nuova Sandero Stepway contribuisce al successo di quest’auto. Arrivata alla terza edizione si conferma più che mai alla moda, mai banale e capace di attirare gli sguardi di tutti per il suo stile inconfondibile, autorevole e cool allo stesso tempo.