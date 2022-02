Nuova ŠKODA FABIA MONTE CARLO sarà svelata il 15 febbraio

Con SCALA e KAMIQ, è il terzo modello MONTE CARLO nella gamma di varianti dal look sportivo della casa Boema. Nuova FABIA MONTE CARLO si distingue per l’inconfondibile aspetto dinamico attraverso cui ŠKODA AUTO celebra i successi al Rally di Monte Carlo. Nella storia del modello d’accesso alla gamma ŠKODA, sarà la terza generazione di FABIA proposta come MONTE CARLO.

Il nome rende omaggio ai numerosi successi di ŠKODA al leggendario rally che ha luogo nel Principato di Monaco. Recentemente, proprio al rally di Monte Carlo, FABIA Rally2 evo ha ottenuto la quarta vittoria ŠKODA in sei anni nella categoria WRC2, e la 15esima vittoria di categoria per il brand. Dal 2011, ŠKODA celebra questi successi con versioni dal look sportivo dei vari modelli– una tradizione che sarà portata avanti da nuova ŠKODA FABIA MONTE

CARLO.

Il 15 febbraio verrà presentata la nuova versione di FABIA che si collocherà al top di gamma, aggiungendosi agli allestimenti Ambition e Style. Nuova ŠKODA FABIA MONTE CARLO sarà la terza generazione del modello a fregiarsi di questo nome evocativo, dopo la prima variante nel 2011 e la seconda lanciata nel 2014. La quarta generazione di ŠKODA FABIA MONTE CARLO si aggiungerà alle attuali SCALA e ŠKODA KAMIQ proposte con allestimenti simili.

IL DNA DI ŠKODA MONTE CARLO

Le versioni dal look sportivo dei modelli compatti ŠKODA condividono questo nome introdotto dalla casa Boema 86 anni fa. All’epoca, ŠKODA aveva lanciato un’edizione limitata a 70 esemplari di ŠKODA POPULAR MONTE CARLO per celebrare il suo secondo posto nella categoria fino a 1.500 cm3 al Rally di Monte Carlo del 1936. La prima vittoria al Rally di Monte Carlo è stata nel 1977 con la leggendaria ŠKODA 130 RS nella categoria fino a 1.300 cm3.

Negli anni ’90, FAVORIT e FELICIA hanno ottenuto ulteriori vittorie, prima che la sorprendente carriera rallistica di ŠKODA FABIA avesse inizio. Altri podi sono stati poi conquistati da ŠKODA FABIA SUPER 2000 con la vittoria al Rally di Monte Carlo del 2013. Successivamente, FABIA R5 (Rally2) ha vinto la propria categoria al Monte Carlo nel 2017 e nel 2018. ŠKODA FABIA Rally2 evo ha ripetuto il successo nel 2021 e nel 2022.