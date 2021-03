Nuova ŠKODA FABIA: più grande, più sportiva, più sicura

Con le prime foto spia, provenienti dalla Repubblica Ceca, esce allo scoperto la nuova generazione di ŠKODA FABIA, una vettura che fin dal debutto, avvenuto nel 1999, coniuga al meglio i valori del marchio: combina dotazioni di sicurezza attiva e passiva di grande qualità, uno spazioso abitacolo e un eccellente rapporto qualità/prezzo. Offre inoltre dimensioni esterne compatte, motori efficienti e numerose soluzioni Simply Clever.

Tra tutti gli attuali modelli ŠKODA, è il secondo per longevità. È quindi un volto importante del Marchio e vanta un gruppo di Clienti fidelizzati. Oggi la quarta generazione di FABIA vuole proseguire questa storia di successo.

I fari dal disegno ben definito, che si spinge fino alla calandra, sono il segno distintivo del frontale di nuova FABIA. Già nella versione d’accesso sono in tecnologia LED per le funzioni principali mentre, a richiesta, sono disponibili in versione full LED con numerose funzioni aggiuntive. Nello stile tipico della Casa boema, i gruppi ottici posteriori presentano stilemi ispirati alle geometrie dei cristalli e, anche in questo caso, ŠKODA offre in optional una versione full LED.

All’interno, la plancia presenta una forma simmetrica con display centrale a sé stante e listelli decorativi orizzontali realizzati in colori diversi a seconda dell’allestimento. Inoltre, per FABIA è disponibile per la prima volta il Virtual Cockpit. Per il lancio sul mercato saranno disponibili le tre linee di allestimento Active, Ambition e Style, che offriranno nuovi colori e materiali.

ŠKODA dota anche FABIA di numerose soluzioni Simply Clever e, per il passaggio alla quarta generazione del modello, ha notevolmente ampliato la gamma dei questi dettagli utili e accuratamente concepiti, tipici della Casa boema. Sono 13 in tutto le nuove idee messe a disposizione di FABIA per la prima volta, cinque delle quali sono al loro debutto assoluto su un modello ŠKODA – a conti fatti oggi la compatta può avvalersi complessivamente di ben 43 pratiche idee. Da altri modelli ŠKODA eredita lo schienale del sedile del passeggero anteriore abbattibile, una tasca multifunzione sotto la copertura del vano bagagli, una presa USB C supplementare sullo specchietto retrovisore interno e, nel vano posteriore, due tasche portaoggetti per smartphone sugli schienali dei sedili anteriori.

Con nuova FABIA, ŠKODA sfrutta le possibilità offerte dal pianale modulare trasversale MQB-A0 del Gruppo Volkswagen anche nel campo della sicurezza attiva e passiva. Il pianale modulare consente l’impiego dei più recenti sistemi di assistenza attivi e passivi e offre una struttura della carrozzeria robusta, caratterizzata da elevata rigidità torsionale e grande stabilità.

In caso di incidente, fino a nove airbag proteggono i passeggeri. Già la dotazione di serie prevede airbag per conducente e passeggero anteriore, nonché airbag per la testa e airbag laterali anteriori. A richiesta sono disponibili poi un airbag per le ginocchia lato conducente e airbag laterali posteriori, mentre il sedile del passeggero anteriore integra ancoraggi ISOFIX e Top-Tether. Insieme ai loro omologhi presenti sui sedili laterali del divano posteriore, questi elementi di fissaggio consentono di ancorare in sicurezza tre seggiolini per bambini e rendono il modello particolarmente “family-friendly”. Gli ancoraggi ISOFIX e Top-Tether sui sedili posteriori laterali sono inclusi nella dotazione di serie.

La gamma di motorizzazioni di nuova ŠKODA FABIA è costituita da due MPI benzina (Multi Point Injection) e tre TSI a iniezione diretta. La nuova motorizzazione di accesso è un 1.0 MPI a tre cilindri con potenza di 65 CV (48 kW). Rispetto al modello precedente, la potenza è aumentata di 5 CV (4 kW). Provvede alla trasmissione della forza alle ruote anteriori un cambio manuale a cinque marce, impiegato anche con il secondo motore MPI. Quest’ultimo sviluppa una potenza di 80 CV (59 kW). Entrambi i motori MPI di nuova ŠKODA FABIA soddisfano l’attuale norma sui gas di scarico Euro 6d.

Tutti i motori TSI di nuova ŠKODA FABIA sono dotati di filtro anti-particolato per motori benzina e soddisfano l’attuale norma sui gas di scarico Euro 6d.