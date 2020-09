Nuova ŠKODA OCTAVIA: adesso disponibile anche a metano

La gamma della nuova ŠKODA Octavia si arricchisce con la versione 1.5 G-Tec, dotata di motore turbo alimentato a metano. Grazie alle emissioni di 93-95 g/km di CO2, OCTAVIA G-TEC può accedere agli incentivi statali riservati ai veicoli meno inquinanti, a cui si sommano le varie agevolazioni previste a livello locale, quali l’esenzione parziale o totale dalla tassa di possesso e l’accesso agevolato alle aree urbane.

La berlina del marchio boemo e può contare su tre serbatoi di gas collocati sotto il pianale posteriore, consente di rifornire circa 17 kg di metano, sufficienti per percorrere oltre 500 km. Finito il gas è possibile attingere al serbatoio di sicurezza che contiene fino a 9 litri di benzina. Il motore 4 cilindri da 130 cv con una coppia di 200 Nm a 1.400 giri/minuto, consente uno scatto da 0 a 100 km/h in 9,6 secondi e una velocità massima di 218 km/h.

Nuova ŠKODA OCTAVIA 1.5 G-TEC DSG è disponibile sia con carrozzeria berlina, sia come Wagon ed è proposta in due versioni: Executive e Style. La Executive è studiata espressamente per le flotte aziendali con una dotazione di serie molto completa dal punto di vista della sicurezza attiva e dell’infotainment che include frenata automatica, radar ACC, mantenimento di corsia Lane Assist, navigatore satellitare connesso Columbus, protocolli di interfaccia smartphone e, per la prima volta su un modello G-TEC, la strumentazione digitale Virtual Cockpit, ora in grado di visualizzare contemporaneamente la doppia autonomia residua.

La versione Style aggiunge a queste dotazioni tra le altre cose, la retro-camera, l’illuminazione interna a Led, l’apertura key-less, i vetri posteriori oscurati, le modanature cromate e i cerchi da 17”.