Nuova ŠKODA OCTAVIA: ora anche 1.5 mild-hybrid

L’offerta di ŠKODA OCTAVIA è sempre più completa grazie al progressivo inserimento delle motorizzazioni che compongono la gamma più articolata mai proposta da ŠKODA per un singolo modello. Dopo il 1.0 e-TEC mild-hybrid 110 CV DSG e le plug-in hybrid “iV” da 205 CV e 245 CV, la gamma elettrificata si completa con l’inserimento a listino della nuova 1.5 e-TEC 150 CV DSG.

La nuova motorizzazione elettrificata 1.5 e-TEC con tecnologia mild-hybrid risulta di particolare interesse anche in ottica aziendale, grazie alla riduzione media dei consumi che può arrivare all’8% rispetto a un analogo motore a benzina, ai vantaggi economici all’acquisto e alle agevolazioni previste a livello locale.

Il nuovo 1.5 litri 4 cilindri 150 CV, ha una coppia massima di 250 Nm ed è abbinato di serie al cambio DSG a 7 rapporti, per massimizzare la funzione di veleggio e la conseguente riduzione dei consumi, grazie al controllo elettronico delle frizioni. Il 1.5 e-TEC è proposto per tutti le versioni, dalla nuova Ambition alla Style, ed è disponibile anche per l’inedita variante SCOUT che per la prima volta è disponibile anche con trazione 4×2, rivolgendosi quindi a chi apprezza lo stile avventuroso del modello, ma non ha necessità della trazione integrale permanente.

Il listino di OCTAVIA 1.5 e-TEC parte da 29.000 euro per la berlina, la Wagon ha un sovrapprezzo di 1.050 euro a parità di versione.

Importanti novità anche per la gamma dei nuovi Turbodiesel EVO con emissioni di ossidi di azoto ridotte fino all’80%. Il 2.0 TDI EVO 115 CV è oggi proposto anche in abbinamento al cambio DSG a 7 rapporti e rappresenta una scelta di sicuro interesse per le flotte aziendali, abbinando grande comfort di marcia a consumi ridotti. Il listino della motorizzazione parte da 29.350 euro. Contemporaneamente, il 2.0 TDI EVO 150 CV è ora proposto anche con cambio manuale a 6 rapporti, con un costo inferiore di 1.800 euro rispetto alle analoghe versioni con cambio DSG.

Infine, l’offerta di motorizzazioni per la versione sportiva RS, che si distingue per l’estetica dedicata esterna e interna, per l’assetto sportivo e per l’impianto frenante maggiorato, oggi prevede anche il 2.0 TSI 245 CV con cambio manuale, proposto a 36.350 euro. La nuova gamma OCTAVIA RS è quindi oggi disponibile con il 2.0 TSI 245 CV, con il nuovo 2.0 TDI EVO 200 CV anche a trazione integrale a controllo elettronico e nell’inedita variante RS iV 245 CV con propulsione plug-in hybrid.