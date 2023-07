Nuova Škoda Superb 2023: design emozionale e tecnologia avanzata

Con la quarta generazione di Superb, Škoda continua a scrivere pagine importanti nella sua lunga tradizione automobilistica. La combinazione di un design emozionale, una tecnologia all’avanguardia e una maggiore attenzione alla sicurezza e all’efficienza energetica dimostra che il Marchio è determinata a mantenere il suo ruolo di protagonista.

La nuova Superb si distingue per il suo design emozionale, che è stato oggetto di ulteriori perfezionamenti rispetto alle generazioni precedenti. La vettura sarà disponibile sia in versione berlina hatchback con portellone posteriore sia in versione Wagon, offrendo una scelta di stile a tutti i gusti. Il design dell’illuminazione anteriore e posteriore è stato ridisegnato per conferire un aspetto più dinamico e moderno.

I fanali posteriori, notevolmente più sottili rispetto al modello precedente, sono arricchiti da nuovi elementi cristallini che ne amplificano l’aspetto tridimensionale. Anche i fari anteriori sono stati resi più slanciati e cristallini, disponibili in due versioni. La versione full LED Matrix presenta moduli esagonali a matrice bi-LED, completati da un elemento cristallino colorato denominato Crystallinium, che dona un tocco distintivo al look dei fari.

All’interno della nuova Superb, Škoda ha puntato sulla centralità del conducente, riprogettando gli interni per offrire un’esperienza di guida ancora più comoda e funzionale. L’abitacolo presenta un’innovativa combinazione di comandi manuali e comandi digitali basati su touchscreen. Il display per l’infotainment è stato potenziato e misura 12,9 pollici, il più grande mai montato su una Superb. Una scelta mira a semplificare l’accesso alle funzioni e a migliorare l’esperienza di guida per il conducente e i passeggeri.

Un altro dettaglio importante è l’introduzione della leva del cambio montata direttamente sul piantone dello sterzo. Questa soluzione crea uno spazio aggiuntivo sulla consolle centrale, offrendo al guidatore un comfort ancora maggiore e la possibilità di riporre gli oggetti di uso frequente in modo pratico ed efficace.

La nuova Superb offre un livello di sicurezza senza compromessi, grazie alla presenza di dieci airbag e numerosi sistemi di assistenza alla guida. Inoltre, la vettura è dotata di 28 funzioni Simply Clever, concepite per semplificare la vita a bordo e rendere ogni viaggio più piacevole.

Una delle grandi novità di questa generazione è l’ampliamento della gamma di propulsori. Oltre ai tre motori a benzina e ai due diesel altamente efficienti, la nuova Superb proporrà un nuovissimo propulsore mild-hybrid e un’opzione ibrida plug-in con maggiore autonomia elettrica. La versione Wagon sarà dotata di un motore 1.5 TSI da 110 kW (150 CV) abbinato a un motore elettrico, per una potenza massima di 150 kW (204 CV). La batteria ad alto voltaggio, che è stata notevolmente potenziata, garantirà un’autonomia elettrica di oltre 100 chilometri, offrendo un’esperienza di guida più sostenibile e a emissioni zero per i tragitti urbani.

La ricarica della batteria è stata migliorata, con la possibilità di raggiungere una velocità massima di ricarica di 11 kW presso i wall box e i punti di ricarica a corrente alternata. Inoltre, la Superb ibrida plug-in offre la possibilità di ricarica in corrente continua con una velocità massima di 50 kW, permettendo una ricarica più rapida e praticità anche durante i viaggi più lunghi.