Nuova Toyota Corolla Cross: da oggi è ordinabile

La Nuova Toyota Corolla Cross è ora ordinabile presso le concessionarie italiane Toyota. Il nuovo SUV, sviluppato su piattaforma TNGA-C, completa la gamma Corolla affiancandosi alle varianti Hatchback e Touring Sports, ed entra a far parte della gamma di SUV Toyota, per un’offerta tra le più complete sul mercato.

Corolla Cross è una vettura pratica nell’utilizzo quotidiano, con una grande disponibilità di spazio per i passeggeri pur non rinunciando ad un design lineare e dotato di forte personalità.

Si colloca tra il Toyota C-HR e il RAV4, nel cuore del segmento profondamente competitivo dei C-SUV europei, assicurando il comfort, la praticità e la versatilità essenziali per le famiglie dallo stile di vita dinamico.

La Corolla Cross è inoltre il primo modello Toyota ad arrivare sul mercato con il nuovo sistema ibrido di quinta generazione. La quinta generazione del sistema Toyota Full Hybrid, a trazione anteriore o integrale intelligente AWD-i si basa sulla versione precedente, ma garantisce ora più coppia, più potenza dal motore elettrico, maggiore efficienza e maggiore piacere di guida.

Il powertrain è stato riprogettato insieme a nuovi sistemi di lubrificazione e di distribuzione dell’olio che utilizzano olio a bassa viscosità che contribuisce a migliorare l’efficienza e la potenza grazie alla riduzione delle perdite elettriche e meccaniche.

Il nuovo sistema di batterie, grazie agli ultimi sviluppi tecnologici sulle batterie al litio, è più potente e il 40% più leggero di prima. Sia il motore termico che quello elettrico sono migliorati, con un aumento della potenza totale del sistema di oltre l’8%. Il propulsore ibrido 2WD da 2.0 litri genera 146 kW/197 CV, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi, un consumo dichiarato di 19,6 km/l ed emissioni di soli 114 g/km di CO2 nel ciclo WLTP.

La variante AWD-i è dotata di un potente motore elettrico aggiuntivo sull’asse posteriore con una potenza di 30,6 kW che entra in funzione automaticamente per dare maggiore trazione, sicurezza di guida e tranquillità in condizioni di scarsa aderenza.

Per la prima volta inoltre viene introdotto il nuovo Toyota Safety Sense 3, il sistema di sicurezza attiva più avanzato della gamma Toyota che porta con sé numerosi miglioramenti e che sarà aggiornabile Over-The-Air, per un elevato livello di sicurezza a prova di futuro.

Sono 2 gli allestimenti disponibili: Trend e Lounge. L’allestimento Trend offre di serie cerchi in lega da 18”, fari full LED, climatizzatore automatico, il nuovo pacchetto di sistemi di sicurezza attiva Toyota Safety Sense 3 di ultima generazione, sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 10,5”, connettività Apple Carplay e Android Auto, digital cockpit da 12,3”, portellone posteriore ad azionamento elettrico e vetri posteriori oscurati.

La Lounge aggiunge interni in pelle e tessuto con sedili riscaldati, Blind Spot Monitor, tetto panoramico, impianto hi-fi JBL e sistema di navigazione.

I listini partono dai €38.000 della Trend 2WD, mentre il passaggio alla versione Lounge comporta un differenziale di €3.000, per un listino di €41.000. Il sistema di trazione integrale intelligente AWD-i, disponibile su entrambi gli allestimenti, prevede invece un sovrapprezzo di €2.500.

La gamma degli optional include il tetto panoramico sulla versione Trend a €800, gli interni in pelle sulla versione Lounge, anch’essi a €800, e le vernici premium Pearl White e Tokyo Red, disponibili a €950 su tutti gli allestimenti.

Nel periodo di lancio Corolla Cross avrà un prezzo di attacco di €34.500 per la versione Trend 2WD, grazie allo sconto di €3.500 in caso di finanziamento Toyota Easy. Lo stesso sconto è applicabile a tutte le combinazioni di allestimento e trazione.

L’offerta finanziaria Toyota Easy invece prevede un piano a 48 mesi con un anticipo di €10.800 e una rata mensile da €269. Per salire sul top di gamma Lounge sono sufficienti 45€ di maggiorazione sul canone mensile.

Non manca infine l’offerta di noleggio a lungo termine KINTO One, che per un piano a 48 mesi prevede un anticipo di €4.800 e un canone di €469 IVA esclusa. Le prime consegne sono previste per il mese di ottobre, con l’Open Weekend di lancio che avrà luogo il 22 e 23 dello stesso mese.

I clienti di Nuova Corolla Cross potranno sfruttare appieno l’esclusivo mondo WeHybrid, un vero e proprio “ecosistema” completo di tecnologie e servizi, che ha l’obiettivo di favorire una mobilità sostenibile a zero emissioni dove il protagonista è proprio il cliente che utilizza la vettura. Sono tanti infatti i vantaggi che si possono ottenere massimizzando la percorrenza in elettrico.

Più il cliente viaggia in EV più può risparmiare su assicurazione, sui costi di manutenzione e più può accumulare green credits da poter utilizzare in mobilità alternativa tramite la app Kinto GO oppure riservare in un portafoglio virtuale come bonus per il prossimo acquisto (in caso di finanziamento).