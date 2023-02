Nuova Toyota Corolla: la full hybrid si rinnova

Toyota Corolla arriva alla sua 12esima generazione e o fa con un modello che continua la tradizione del marchio abbracciando nuove tecnologie relative a sicurezza, comfort, efficienza e connettività.

Esteticamente la nuova gamma Corolla è caratterizzata da un aspetto più raffinato e contemporaneo con modifiche alla trama della griglia anteriore, alle cornici dei fendinebbia e al design dei cerchi in lega. Una nuova firma luminosa unisce senza soluzione di continuità luci diurne a LED e indicatori di direzione in un’unica linea a forma di J che avvolge il gruppo ottico. Il design degli interni è stato rinnovato con nuove grafiche, finiture e rivestimenti, per un forte appeal sensoriale. Colori e finiture sono armonizzati per creare un look and feel contemporaneo, con un tema “dark” per Hatchback e Touring Sports. I LED sono ora utilizzati per tutte le luci interne, donando maggiore luminosità ma utilizzando meno energia.

Equipaggiata con motorizzazioni da 1.8 e 2 litri Full Hybrid-Electric di quinta generazione, la nuova Corolla aumenta l’efficienza rispetto al passato.

Il propulsore Full Hybrid-Electric di Toyota è stato modificato, la batteria agli ioni di litio è più potente e c’è nuova Power Control Unit più compatta che aiuta a ridurre il livello di perdite di energia nel sistema (-14% per il 1,8 litri, -6% per il 2,0 litri) e mantenere massimi livelli di efficienza. Il peso della batteria è sceso del 14% e della stessa percentuale è aumentata la potenza. Il suo funzionamento è più silenzioso, grazie a un nuovo sistema di raffreddamento. E le sue dimensioni compatte consentono il posizionamento della stessa sotto i sedili posteriori; quindi, senza spreco di spazio nel vano di carico.

Le nuove e avanzate tecnologie in termini di sicurezza sono racchiuse nel Toyota T-Mate, fornito di serie su tutti i nuovi modelli Corolla per rendere la guida della tua auto più sicura, sia che si tratti di guidare su strade urbane, di percorrere l’autostrada o di eseguire manovre di parcheggio precise e semplici. Il pacchetto include il sistema Toyota Safety Sense di ultima generazione e altri dispositivi di assistenza attiva alla guida e al parcheggio. L’ultima evoluzione del Toyota Safety Sense porta con sé miglioramenti significativi a molti dei suoi sistemi di rilevamento degli incidenti e nuove funzioni che aumentano la sicurezza e offrono ulteriore peace of mind. Grazie al vantaggio degli aggiornamenti over-the-air, il software può ora essere aggiornato automaticamente, senza la necessità di portare l’auto in un centro di assistenza.

Nuova Toyota Corolla è disponibile in 2 allestimenti, Active e GR SPORT, 2 varianti di carrozzeria, Hatchback e Touring Sports, e 2 motorizzazioni Full Hybrid-Electric da 1,8 e 2,0 litri con un listino che parte da €33.300 in motorizzazione Full Hybrid-Electric da 1,8 litri.