Nuova Volvo V60 Cross Country: stile e concretezza svedesi

Rappresenta, forse al meglio, la vettura tipica della famiglia svedese che apprezza la versatilità della station wagon. La Volvo V60 Cross Country, “sorella” avventuriera della V60, sottolinea la forte trasformazione della Casa automobilistica verificatasi negli ultimi anni.

La chiave di design si questa V60 in versione Cross Country è un mix tra la linea della versione standard ed elementi tipici di una vettura che può dire la sua anche quando l’asfalto finisce come, ad esempio, i fascioni neri perimetrali che si arrampicano anche lungo tutto il profilo del passaruota. A questi si aggiunge un’altezza da terra aumentata di 75 mm ottenuta grazie allo speciale telaio Cross Country e a un sistema di sospensioni che ne potenzia le doti fuoristradistiche. La trazione integrale è inclusa nella dotazione standard della nuova V60 Cross Country, così come lo sono il sistema Hill Descent Control, in grado di regolare la velocità quando si affronta una discesa ripida, il dispositivo elettronico di controllo della stabilità Electronic Stability Control, il Corner Traction Control per un maggiore controllo della stabilità in curva e la speciale modalità di guida Off­Road. Tutti gli altri stilemi già visti per la sorella stradale sono stati mantenuti. Il classico martello di Thor, Dio del fulmine nella cultura svedese, ha ispirato le luci di posizione all’interno dei gruppi ottici. Al posteriore i fari si estendono orizzontalmente sul portellone ma si estendono lungo i montanti C, fino a raggiungere la sommità del lunotto.

All’interno è evidente lo status di “premium” del brand Volvo. I rivestimenti, gli inserti, l’organizzazione dei comandi ed i tasti sul tunnel centrale lasciano percepire esattamente l’idea di essere su un’auto di livello molto alto. L’impianto di infotainment Sensus Connect di Volvo Cars è pienamente compatibile con Apple CarPlay, Android Auto e la tecnologia 4G e consente a chi guida di rimanere connesso indipendentemente che si stia attraversando un’area urbana o si stia viaggiando in campagna. L’intuitivo quadro di comando in stile tablet con tasti a sfioramento riunisce le funzioni di controllo della vettura, la navigazione, i servizi di connettività e le app per l’intrattenimento a bordo.



Come a bordo di ogni Volvo, i dispositivi di sicurezza sono molteplici. Su tutti, il premiatissimo sistema City Safety con frenata automatica di Volvo Cars, fornito di serie, che aiuta il conducente a evitare potenziali collisioni. Comodo e sicuro anche il dispositivo Pilot Assist offre al guidatore un supporto alla sterzata, all’accelerazione e alla frenata sulle strade con segnaletica orizzontale ben marcata e a velocità fino a 130km/h. Inclusi nell’equipaggiamento standard sono anche il dispositivo di attenuazione dell’impatto in caso di uscita di carreggiata (Run­off Road Mitigation) e di attenuazione / evitamento delle collisioni con veicoli che viaggiano in direzione opposta (Oncoming Lane Mitigation), oltre ad altri sistemi di assistenza alla guida. Il dispositivo opzionale Cross Traffic Alert con frenata automatica segnala l’eventuale traffico in attraversamento e contribuisce ad aumentare ulteriormente la sicurezza della vettura.

La V60 Cross Country D4 a trazione anteriore è disponibile con cambio manuale a sei marce o, come nel caso della vettura provata, con l’automatico a 8 rapporti Geartronic. Il comportamento della vettura è sincero e il propulsore spinge bene anche se, in alto, si “svuota” un pò. La sensazione, comunque, è quella di essere a bordo di una vettura pensata per comunicare confort e sicurezza. Bene il cambio con innesti fluidi e molto veloci. Disponibile in 4 allestimenti (Kinetic, Business, Momentum e Summum) la V60 Cross Country va dai 36.850 euro della D3 Kinetic da 150 cavalli e trazione anteriore, fino ai 51.350 della T5 AWD Geartronic Summum (da 254 cavalli).



